 Модем нового поколения для бесперебойной связи - Quectel M35
RU
Вход Регистрация
Купить номер API Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Блог

Модем нового поколения для бесперебойной связи - Quectel M35

Содержание

Зачем так много SIM-карт?

Характеристики и преимущества

1.  Совместим с сетями GSM/GPRS в четырех частотных диапазонах

GSM850MHz: Северная и Южная Америка, Австралия, часть Африки

EGSM900MHz: Европа, Азия, Ближний Восток, Африка

DCS1800MHz: Европа, Азия, Австралия

PCS1900MHz: Северная и Южная Америка

2. Обеспечивает быструю и надежную передачу данных благодаря следующим технологиям

4. Модем разработан с энергосберегающей технологией, что позволяет ему потреблять минимум энергии

2. Вам понадобится

Советы по покупке Quectel M35

Вы можете найти его на следующих платформах

Почему стоит выбрать эти платформы?

Советы по покупке

Модем нового поколения для бесперебойной связи - Quectel M35

В век смартфонов, где два-три слота для SIM-карт уже стали нормой, возникает вопрос: а что, если вам требуется оперировать сразу 64 SIM-картами?

Quectel M35 – это GSM-модем нового поколения, способный открыть перед вами новые горизонты.

Зачем так много SIM-карт?

Например для заработка на смс-активациях. Данный модем станет вашим верным помощником, если вы решите присоединиться к заработку на SMS с помощью партнерства TIGER SMS. Подключите модем к GOIP-шлюзу, и вы сможете использовать 64 SIM-карты для получения SMS, получая процент за каждый прием SMS. Вы можете приумножить выручку используя больше сим карт, а также выводить средства комфортным для вас способом.

Характеристики и преимущества:

Quectel M35 – это четырехдиапазонный GSM-модем, и он обладает набором характеристик, обеспечивающих высокую производительность и функциональность. Давайте взглянем на его основные параметры:

1.  Совместим с сетями GSM/GPRS в четырех частотных диапазонах:

2. Обеспечивает быструю и надежную передачу данных благодаря следующим технологиям:

  • GPRS multi-slot class 12(10): Эта технология позволяет использовать одновременно несколько временных слотов GPRS, что увеличивает пропускную способность канала передачи данных.

  • Различные схемы кодирования GPRS: Модем поддерживает различные схемы кодирования GPRS, что позволяет оптимизировать передачу данных в зависимости от условий сети.

3. Это эталон надежности и стабильности, что делает его идеальным выбором для систем, где требуется постоянная и непрерывная связь:

  •  Высококачественные компоненты: Модем построен на базе высокотехнологичных компонентов от ведущих мировых производителей.

  • Тщательное тестирование: Модем проходит многоступенчатое тестирование, гарантирующее его работоспособность в самых разных условиях.

  • Защита от перепадов напряжения: Модем оснащен встроенной защитой от перепадов напряжения, что обеспечивает его стабильную работу даже в нестабильных сетях электропитания.

  • Широкий диапазон рабочих температур: Модем может работать в температурном диапазоне от -40°C до +85°C, что делает его пригодным для использования в самых разных климатических условиях.

4. Модем разработан с энергосберегающей технологией, что позволяет ему потреблять минимум энергии:

  • Увеличенное время работы: Модем может проработать дольше от одного заряда аккумулятора.

  • Снижение тепловыделения: Модем меньше нагревается, что увеличивает срок его службы.

 

5. Обладает компактными размерами и поддержкой различных интерфейсов, что делает его идеальным решением для интеграции в самые разные устройства и системы:

  • Простота установки: Модем легко помещается в любом месте.

  • Низкое энергопотребление: Модем потребляет меньше энергии, что увеличивает время работы вашего устройства.

  • Легкий вес: Модем не утяжеляет ваше устройство.

6. Поддерживает широкий спектр протоколов TCP/UDP, FTP и PPP. Это обеспечивает его универсальность, совместимость с различными сетевыми приложениями:

  • Гибкость: Вы можете использовать модем для различных задач, таких как передача данных, удаленное управление устройствами, доступ к веб-сайтам, отправка и получение электронной почты.

  • Совместимость: Модем совместим с различными сетевыми устройствами и приложениями.

  • Простота использования: Легко настраивается и управляется.

7. Идеально подходит для применения в банкоматах, торговых автоматах, платежных терминалах,  различных финансовых устройствах, где необходима безопасная и надежная передача данных о транзакциях:

  • Безопасность:  Оснащен аппаратными и программными функциями безопасности, которые защищают данные о транзакциях от кражи и несанкционированного доступа.

  • Надежность:  Построен на базе высокотехнологичных компонентов и обеспечивает бесперебойную работу 24/7.

  • Простота использования:  Легко настраивается и управляется.

 

Модем Quectel M35 - это не просто устройство, а ключ к новым возможностям и прибыли. Не спешите выбрасывать неиспользуемые сим-карты! С помощью партнерской программы TIGER SMS они могут стать вашим пассивным доходом. Наши партнеры могут зарабатывать от 1000$ в месяц.

1. Даже небольшое количество может стать источником стабильного дохода. Чем больше сим-карт вы используете, тем больше регистраций аккаунтов в социальных сетях, а значит, тем больше будет ваш заработок.

2. Вам понадобится:

  • Сим-карты.

  • Специальное оборудование: сим-банк, GOIP или GSM модем. Наши специалисты помогут вам выбрать подходящее решение.

  • ПК или ноутбук со стабильным интернет-соединением.

 

Советы по покупке Quectel M35

Несмотря на сложности с прямыми поставками из Китая, коммуникационное оборудование Quectel M35 по-прежнему доступно в России. Стоимость популярной модификации Quectel M35 с 64 портами варьируется от 400 до 600 USD.

Вы можете найти его на следующих платформах:

  • AliExpress

  • Alibaba 

  • Made-in-China

Почему стоит выбрать эти платформы?

  • Широкий выбор: Вы найдете широкий выбор модификаций Quectel M35 от разных продавцов.

  • Конкурентные цены: Сравните цены на разных платформах, чтобы найти лучшую сделку.

  • Удобство: Вы можете заказать Quectel M35 онлайн с доставкой на дом.

Советы по покупке:

  • Сравните цены.

  • Прочитайте отзывы о продавце.

  • Убедитесь, что выбранная модификация соответствует вашим потребностям.

Удачной покупки!
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.