 Mini Map Radar: крутое приложение для GTA
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Mini Map Radar: крутое приложение для GTA

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Какие еще “фишки”?

А если нет Apple Watch?

Mini Map Radar: крутое приложение для GTA

Фанаты популярной игры GTA точно оценят новое приложение, которое загружает в Apple Watch мини-карту в стиле GTA: Vice City. Да, ту самую, которая так всем нравилась в нижнем левом углу экрана. Теперь можно самому отмечать точки, строить по ним навигацию в любимом городе и ощущать себя как Томми Версетти, который отправился в сторону важной миссии.

Какие еще “фишки”?

  точкам можно давать уникальные названия;

  в качестве иконок использовать эмодзи или изображения из игры;

  синхронизация с часами: в любое время виден радар с текущим местоположением и точками.

А если нет Apple Watch?

Использовать камеру смартфона. На iPhone приложение использует режим дополненной реальности Real Life: показывает радар с текущим местоположением и ранее добавленные метки. Кстати, если дважды нажать на экран устройства в данном режиме, то появляется тот самый вертолёт из сложной миссии.

 

Разработка принадлежит Тимуру Абдрахимову. Цена в App Store весьма гуманная,  учитывая, что аналогов пока нет, – 99 руб.

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Марина Иванова
Автор: Марина Иванова

Внимательный наблюдатель ИТ-сферы, много пишет об инновациях и тенденциях в области кибербезопасности. Ее статьи помогают развенчивать сложные технологии для ее читателей, что делает ее надежным источником информации для любителей технологий и профессионалов.