 Магнит доставка: Как экономить на заказах с виртуальными номерами?
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Магнит доставка: Как экономить на заказах с виртуальными номерами?

Магнит доставка: Как экономить на заказах с виртуальными номерами?

Как можно зарегистрироваться много раз под разными номерами телефона, полученными в сервисе Tiger SMS, чтобы использовать промокод на первую покупку в сервисе "Магнит доставка". 

 

Сначала стоит уточнить, что использование нескольких номеров телефонов для регистрации в сервисе "Магнит доставка" с целью получения промокода на первую покупку является нарушением правил сервиса. Однако, некоторые пользователи все равно пытаются обойти это ограничение.

 

Для начала необходимо зарегистрироваться в сервисе Tiger SMS, который предоставляет временные номера для получения SMS-кодов. После регистрации на сайте Tiger SMS, вы получите доступ к временным номерам, которые можно использовать для подтверждения регистрации в различных сервисах, включая "Магнит доставка".

 

После этого, вы можете зарегистрироваться в сервисе "Магнит доставка", используя временный номер телефона из Tiger SMS. После получения SMS-кода на временный номер, необходимо подтвердить свою регистрацию и получить промокод на первую покупку.

 

В заключение, следует отметить, что использование временных номеров для регистрации много раз, является нарушением правил большинства сервисов и может привести к блокировке аккаунтов. Лучше всего придерживаться честных методов получения промокодов и соблюдать правила использования сервисов.

Марина Иванова
Автор: Марина Иванова

Внимательный наблюдатель ИТ-сферы, много пишет об инновациях и тенденциях в области кибербезопасности. Ее статьи помогают развенчивать сложные технологии для ее читателей, что делает ее надежным источником информации для любителей технологий и профессионалов.