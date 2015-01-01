 Легендарный блокнот «Покупайте Bitcoin» продан за $1,000,000: невероятная история
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Легендарный блокнот «Покупайте Bitcoin» был продан за 16 BTC

Содержание

Сколько это стоило?

История славы блокнота

Криптовалюта абсолютно везде

Аирдропы или как получать криптовалюту

Как получить аирдроп

Как заработать больше?

Легендарный блокнот «Покупайте Bitcoin» был продан за 16 BTC

Совсем на днях случилось одно из самых необычных событий крипто-индустрии, был продан легендарный блокнот, на котором была надпись «Покупайте Bitcoin».

Сколько это стоило?

Сумма сделки обошлась в 16 BTC или же 1000000$, не верится, правда?

История славы блокнота

В 2017 году, когда биткойн стоил $2300, молодой стажер решил добавить немного экшна в свою жизнь. Он явился на выступление Джанет Йеллен в Конгрессе и, пользуясь моментом, во время ее речи, транслируемой в прямом эфире, взял блокнот и молча поднял его перед камерами. Этот храбрый поступок принес стажеру несколько секунд славы, пока его не попросили покинуть зал заседания.

Криптовалюта абсолютно везде

Заметили, что мир изменился? Обычный, казалось бы, блокнот – продают за миллион долларов. Криптовалюта поглощает наш мир и с каждым днем будущее все ближе!

Аирдропы или как получать криптовалюту

Многие начинающие команды разработчиков уже сейчас создают свои криптовалюты или готовят их к «листингу» и дальнейшим «аирдропам» самым активным юзерам их сообществ и игр!

Как получить аирдроп

Оставайтесь активны, везде, в сделках, в оборотах криптовалюты, в играх. Вы можете прямо сейчас опробовать игру-кликер Hamster Kombat, следующей целью которых будет – «аирдроп» и вы сможете получить множество их монет-хомяков.

Как заработать больше?

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Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.