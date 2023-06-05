Amazon - это крупнейшая в мире онлайн-торговая платформа, которая предоставляет услуги интернет-магазина и облачных вычислений. Она была основана в 1994 году и начала свою деятельность как интернет-книжный магазин. Сейчас на Amazon можно купить практически все - от книг и электроники до продуктов питания и одежды.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо ввести номер адрес электронной почты или мобильный номер. Второй вариант выбирают особенно часто, поскольку он наиболее удобен. Не хотите вводить собственный телефон? В таком случае, сервис «Tiger SMS» предлагает купить номер для Amazon. Помимо доступных цен, предусматривается покупка в пару кликов, удобный интерфейс и моментальное получение СМС.





Amazon для россиян

Насколько удобны покупки для жителей РФ. По состоянию на 2023 год, не предусматривается доставка в Россию. Можно даже услышать предложения купить виртуальный номер телефона для Amazon другой страны, чтобы в случае изменения политики компании, аккаунты не попали под бан.

Наибольшая проблема заключается в отсутствии прямой доставки. Это не станет препятствием, поскольку существует множество специализированных сервисов, среди которых стоит отметить:

Бандеролька;

Shopotam;

Pochtoy.com;

Полярный экспресс;

Alfaparcel;

Russian Bridge;

Shopfans.

Любой из них имеет максимально понятную схему отправки. Имеется калькулятор расчета стоимости посылки и множество других удобных опций.

Несмотря на невозможность доставки напрямую в РФ, для удобства российских пользователей имеется возможность пересчета цен в рубли.





Как купить виртуальный номер Amazon

Рассмотрим пошаговое выполнение поставленной задачи:

Переходим на сайт «Tiger SMS». Необходимо зарегистрироваться, используя один из предложенных системой способов. Стандартный подход – это использование адреса электронной почты. Сервис предлагает создать профиль в один клик, за счет импорта данных из Google, VK, Telegram. Выбираем один из способов пополнения баланса. Оплата номеров происходит именно с личного счета. Средства поступают сразу, что весьма удобно. Необходимо купить виртуальный номер для Амазон. Сначала, указываем сервис, потом становится доступно указание страны и активируется кнопка «Купить». Чтобы не искать в обширном списке нужный вариант, можно воспользоваться поиском. Достаточно ввести интересующее название полностью или частично, чтобы система выдала все совпадения. Покупки находятся в разделе «Активные номера». Ими можно воспользоваться в любое время.

Если телефон еще не использовался, в течение 20 минут доступна опция отмены без необходимости указывать какую-либо причину. Средства будут немедленно возвращены на счет.

Как использовать виртуальный номер для верификации в Amazon

Представим подробную инструкцию:

Заходим на официальный сайт торговой платформы. Необходимо учитывать, что русского языка нет, но можно использовать расширения или встроенные опции браузера. Нас интересует верхнее меню, а точнее, его правая часть. Сначала, нажимаем «Account & Lists», а потом «New customer? Start here». Нас переносит на страницу создания профиля. Заполняем поля, в разделе с мобильным указываем виртуальный номер телефона для Амазон. Нажимаем «Continue». Отправляемся на сайт «Tiger SMS» для получения кода. Находим в списке интересующий номер и нажимаем «Смотреть СМС». Для удобства пользователей, имеется кнопка копирования одним кликом. Вставляем полученный код и завершаем регистрацию.

Мы рассмотрели, как купить виртуальный номер для Амазон и использовать его для создания профиля. Учетная запись позволит совершать покупки и пользоваться всем функционалом торговой площадки без каких-либо ограничений. В распоряжении имеется огромное количество номеров для Amazon. Для оптовых покупателей предусматриваются скидки и бонусы.