Купить одноразовый номер для смс и регистрации в Вайбер

Viber – это мессенджер, который пользуется популярностью по всему миру. Количество активных пользователей вплотную подошло к 1 миллиарду человек. Если Вы захотите создать собственную учетную запись, то увидите окно следующего содержания.





Для регистрации профиля требуется подтверждение по номеру телефона. Это стандартный подход многих социальных сетей и мессенджеров, который не только удобен для пользователей, но и является защитой на пути от спама. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить номер для Вайбер по низкой цене. Доступны предложения из десятков стран на выбор клиента, обеспечивается удобная система моментального приема СМС. Для оптовиков действуют выгодные скидки, размер которых обсуждается с менеджером.

Купить виртуальный номер Вайбер от “Tiger SMS”: все преимущества

Реальный контакт, привязанный к Сим-карте, для некоторых видится оптимальным решением. Следует понимать, подобный вариант серьезно устарел, поскольку одноразовый номер для СМС Вайбер обладает существенными преимуществами:

Экономия времени. Больше не нужно отправляться в салон сотовой связи и заниматься оформлением. Достаточно нажать несколько кнопок для приобретения. Экономия средств. Виртуальные номера имеют минимальную стоимость, что весьма выгодно, с финансовой точки зрения. Анонимность. В офисе сотовой компании приобрести Sim-карту можно только по паспорту. Сервис виртуальных номеров предлагает полную анонимность. Выбор страны. Можно выбрать номер любого государства, из представленных в списке. Это весьма удобно, если существуют региональные ограничения.

Не стоит забывать про массовую регистрацию, когда нужно создать большое количество аккаунтов. При таких запросах, купить номер Viber будет единственным разумным решением.





Как купить номер телефона для Вайбер

Сайт «Tiger SMS» обладает интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет быстро разобраться во всех опциях и возможностях. Для использования функционала, необходимо создать учетную запись. Подробнее разберемся с тем, как купить номер для активации Вайбер:

Регистрируем профиль. Указываем адрес электронной почты, получаем письмо и переходим по ссылке или используем вариант с созданием учетной записи в один клик. В таком случае, используются данные из Telegram, Google, VK. Вне зависимости от выбранного способа, пользователю гарантируется сохранность личных данных. Необходимо пополнить баланс личного счета. Для этого, отправляемся в раздел пополнения баланса, где предложено выбрать один из нескольких способов. Указываем тип платежной системы и сумму, средства поступят максимально быстро. Переходим к покупке. В правом списке выбираем подходящий сервис (Viber). В левом указываем интересующую страну, после чего становится активной кнопка «Купить». Не обязательно пролистывать список до подходящего варианта, поскольку в верхней части имеется поле поиска. Переходим в раздел оплаты. Указывается количество номеров, после чего необходимая сумма списывается с личного счета. Чтобы посмотреть приобретенные виртуальные номера, достаточно перейти в «История номеров».

Покупками можно воспользоваться немедленно или потом, в удобное время. Они сохраняются за пользователем и не появятся в магазине (для выбранного сервиса).

Активация Вайбер через СМС

Ранее мы приобрели виртуальный номер. Следующая задача состоит в том, чтобы зарегистрировать на него аккаунт в мессенджере Viber:

Открываем окно создания профиля, вводим любой из купленных виртуальных номеров. Не забудьте правильно выбрать страну, чтобы система отправила СМС куда нужно. Возвращаемся в личный кабинет сайта «Tiger SMS». Здесь переходим в раздел с номерами, где ищем необходимый контакт и нажимаем «Получить СМС». Копируем выданный код подтверждения. Переходим обратно к странице регистрации Viber, где в соответствующем поле вставляем код подтверждения.

Мы подробно рассмотрели, как купить номер для активации Вайбер и использовать его для регистрации. Подобные действия можно провести любое количество раз, что особенно важно для продвижения или массовых рассылок.