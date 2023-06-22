Купить виртуальный номер Индия

Для регистрации на различных сервисах, практически всегда, необходимо ввести номер мобильного телефона. На него будет отправлено СМС, которое вводится в окне создания профиля. Это не только позволяет упростить процесс для пользователей, но и повышает сложность создания фейков или ботов для рассылки спама.

Вовсе не обязательно использовать реальный телефон. Существует альтернативный вариант – купить виртуальный номер. Подобные услуги предлагает сервис «Tiger SMS». Отличительной особенностью считается отсутствие физического носителя (Сим-карты). СМС отправляются в личный кабинет пользователя.





Вам необходимы номера Индии? На сайте «Tiger SMS» они имеются в большом количестве для различных сервисов. Отмечается доступная стоимость и простая система приобретения, когда достаточно двух кликов.

Зачем требуется купить индийский номер телефона

Часто возникает вопрос о том, почему нужен мобильный именно этой страны. Индийский номер телефона позволяет воспользоваться локальным снижением цен, которые характерны для некоторых сервисов. Это сделает покупки или подписку более выгодными, если рассматривать финансовую точку зрения. В большинстве случаев, смена региона на Индию не повлечет дополнительных проблем для пользователя.





Купить индийский номер для СМС выгодно и по другим причинам. Это способ обхода санкций или блокировок. Например, нейросеть Chat GPT работает в Индии, но недоступен при использовании российских телефонов. Это следует учитывать при регистрации на различных сервисах.

Как купить индийский номер телефона

Рассмотрим инструкцию на примере сервиса «Tiger SMS»:

Создаем профиль. Только зарегистрированный пользователь может совершать покупки и применять другой функционал. Пополняем баланс. Необходимо указать способ платежа и сумму. Средства поступают на счет моментально или в течение нескольких минут. Пришла пора купить номер телефона в Индии. В магазине указываем интересующий сервис. Когда это сделано, переходим к стране. Для большинства сервисов, доступны индийские номера для приема СМС. Подтверждаем приобретение. Средства будут списаны с личного счета.

Если необходимо приобрести большую партию, следует напрямую обратиться к менеджеру сайта. Будет предложена индивидуальная скидка, а условия станут более выгодными.

Использовать виртуальный номер довольно просто. Его вводят в соответствующее поле при регистрации. Для получения СМС достаточно нажать в профиле пользователя соответствующую кнопку.

Как получить индийский номер телефона бесплатно

Вовсе не обязательно приобретать виртуальный телефон в магазине. На сайте «Tiger SMS» доступны бесплатные предложения. Их можно найти, если перейти в соответствующий раздел. Чтобы использовать бесплатный индийский номер, вовсе не обязательно регистрироваться, он доступен для всех желающих.

Представим пошаговую инструкцию:

Открываем раздел «Бесплатные номера». Здесь представлен список контактов, которыми может воспользоваться любой желающий без каких-либо ограничений. Находим нужный телефон и вводим его при регистрации на интересующем сайте или приложении. Важно предварительно просмотреть список активаций, поскольку нельзя создать два профиля с одного номера. СМС будет немедленно отображено, достаточно только скопировать код авторизации.

Следует отметить, что телефонные номера Индии в свободном доступе появляются довольно редко. Если Вы не нашли подходящего варианта, рекомендуется посетить магазин. Покупка обойдется всего в несколько рублей, а сервис предлагает возможность пополнения личного счета на небольшую сумму.