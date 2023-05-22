Купить номер телефона для регистрации в Твиттере

Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для *Твиттера, с которым вы без проблем пройдете смс активацию в популярной социальной сети. Причем займет это не более нескольких минут. Простая регистрация, и у вас появляется возможность купить номера телефонов для Твиттера из 150+ стран мира по очень привлекательной цене.





Хотите зарегистрироваться в этой социальной сети? В первую очередь, потребуется сменить геолокацию, поскольку она заблокирована на территории РФ.

При переходе на страницу создания профиля, пользователь увидит несколько вариантов, среди которых наиболее удобным считается применить номер телефона для *Твиттера. Наш сервис «Tiger SMS» предлагает простую схему покупки.

Купить номер для Твиттера на сайте «Tiger SMS»

Необходимо создать профиль без лишних сложностей и проблем? Предлагаем купить номера телефонов для *Твиттер на сайте «Tiger SMS». Сервис предполагает ориентированные на клиентов условия сотрудничества. Представим подробную инструкцию по созданию аккаунта:

Создается учетная запись на сервисе. Регистрация на Тайгер СМС предусматривает ввод электронной почты, больше никаких данных не требуется. Пополняем счет одним из удобных способов, на выбор. Теперь переходим к непосредственно совершению покупки. В соответствующем разделе выбираем сначала сервис, потом страну, откуда будет номер телефона *Twitter. Предусматриваются индивидуальные скидки при массовых закупках. Нас переносит на страницу, где совершается оплата. Номер для регистрации в *Твиттере доступен в специальном разделе «История номеров». Если Вы приобрели крупную партию, можно включить сортировку по одному из доступных параметров. Теперь переходим на страницу регистрации *Twitter, выбираем вариант с указанием номера. Вводим телефон, который приобретен ранее, нажимаем «Далее» и происходит отправка СМС. Прочесть СМС можно в личном кабинете на сайте нашего сервиса. Нажимаем на соответствующую кнопку и копируем код подтверждения. Возвращаемся к окну регистрации в социальной сети и указываем код. Создание профиля считается завершенным.

Описанные процедуры позволяют получить профиль, который имеет стандартный функционал и не является подозрительным для службы безопасности (а значит вероятность получить бан практически отсутствует). Не забывайте, что потребуется сменить геолокацию для доступа к *Twitter.

Почему купить виртуальный номер телефона для *Твиттера стоит на «Tiger SMS»

Перечислим главные преимущества сервиса, по сравнению с конкурентами:

низкие цены на номера телефонов для *Твиттера;

большой выбор номеров;

особые бонусы при массовой закупке;

сообщения с кодом подтверждения приходят сразу после отправки;

можно выбрать из длинного списка стран;

автоматический возврат средств, если СМС не пришло;

удобный интерфейс;

покупка в несколько кликов.

Если возникают вопросы, достаточно написать в службу поддержки и сотрудник проведет консультацию понятным языком.

*Twitter запрещен в РФ как экстремистская организация