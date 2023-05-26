Купить номер телефона для регистрации Chat GPT

Уже некоторое время бот ChatGPT приковывает внимание миллионов людей по всему миру. Он разработан на основе суперкомпьютера Azure AI и моделей от OpenAI. Перечень решаемых задач чрезвычайно обширен. Для обычных пользователей – это общение, сочинение стихов или песен, а также ведение споров на различные темы. Специалисты оценят возможности написания сценариев, проверки кода и прочие функции.





Для доступа требуется пройти регистрацию,в которой необходимо ввести номер телефона для ChatGPT. Но главная проблема заключается в том, что нейросеть OpenAI не поддерживается во многих странах. И использовать для регистрации местного оператора в таких государствах не получится. Самый простой способ обойти данное ограничение – это купить виртуальный номер для ChatGPT в сервисе «Tiger SMS». Здесь представлен большой выбор, а также отмечаются низкие цены и простой пользовательский интерфейс.

Можно ли использовать ChatGPT без номера телефона

Следует основательно подойти к вопросу о том, как взаимодействовать с чат-ботом. В первую очередь, российские пользователи столкнуться с серьезной проблемой. При попытке входа, они увидят следующее сообщение.

Непосредственно для регистрации нам потребуется адрес электронной почты и номер для Chat GPT.

Нейросетью можно пользоваться бесплатно, но подобный вариант имеет ряд недостатков. Не накладывается ограничений на качество взаимодействия с пользователем, но недоступны ряд функций. Дополнительно, бесплатная версия выдается ответы позже, а в моменты перегрузок серверов может прекратить общение.

Как купить номер для Chat GPT

Разберемся с тем, как сделать приобретение на сайте «Tiger SMS». Это простая задача, которая потребует минимум усилий.

Регистрируем профиль. Это откроет доступ к функционалу совершения покупок и хранения виртуальных номеров. Выбираем соответствующий пункт в верхнем меню. Вводим адрес электронной почты или создаем учетную запись в один клик за счет импорта данных (из Google, VK, Telegram). Вне зависимости от выбранного способа, личная информация пользователя останется недоступной для третьих лиц. Пополняем баланс. На выбор доступно несколько способов, среди которых необходимо указать подходящий. Указываем сумму, после оплаты, она должна быстро поступить на счет. Необходимо купить виртуальный номер для ChatGPT. В левой колонке выбираем название сервиса, в правой указываем страну. Здесь надо отметить, что подойдут не все государства. Первоначально, регистрация была доступна только из США, но потом перечень стран расширился. Проводим оплату с личного счета, параллельно, выбирается количество номеров. При массовых закупках, сервис предлагает скидки или иные бонусы. После совершения покупки, перечень приобретений доступен в разделе «История номеров». Если их много, имеются инструменты для сортировки.

В дальнейшем, процесс приобретения выполняется в пару кликов. Номера для регистрации ChatGPT можно купить в любом количестве. Они позволяют получать СМС, что достаточно для создания учетной записи.

Как использовать виртуальный номер телефона для регистрации ChatGPT

Приступаем к следующему этапу, когда требуется завести профиль для общения с нейросетью. Прежде всего, запускаем VPN, чтобы получить доступ к сервису. Желательно, выбрать ту страну, номер которой приобретен ранее.

Переходим на страницу регистрации в Open AI. Нажимаем кнопку «Sign up». Приступаем к непосредственному созданию профиля. Вводим адрес электронной почты, проходим проверку, нажимаем «Continue». Продолжаем заполнение информации о себе. Не обязательно указывать реальные данные. Теперь, самое важное. Нужно ввести виртуальный номер телефона для ChatGPT, который куплен ранее. Возвращаемся на сайт «Tiger SMS», где требуется перейти в личный кабинет. Открываем уведомление СМС с кодом подтверждения, копируем его. Возвращаемся и вставляем код подтверждения. Регистрация завершается и можно пользоваться всеми возможностями нейросети.

Мы подробно рассмотрели, как купить номер телефона для Chat GPT и использовать его для создания учетной записи.