Купить виртуальный номер для Дискорд
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Купить номера для регистрации в Дискорд
Нужно ли привязывать номер телефона к аккаунту Дискорд? Регистрация по номеру телефона не является обязательной, для создания аккаунта базового уровня достаточно электронной почты, однако для того, чтобы иметь аккаунт с полным набором функций требуется подтверждение номера телефона. Сервис “Tiger SMS” предлагает купить виртуальный номер Дискорд с возможностью выбора страны мобильного оператора.
Социальная сеть с функциями мессенджера под названием Discord изначально создавалась как сообщество геймеров, однако со временем круг пользователей значительно расширился, и все больше людей хотят зарегистрировать полнофункциональную учетную запись Discord .
Однако, из соображений приватности многие не хотят оставлять свой номер телефона на каком-либо онлайн-сервисе. Кроме того, для массовых рассылок в любом мессенджере или соцсети, как правило, необходимо несколько аккаунтов. В особенности это касается Discord с его жесткими антиспам и антибот-проверками.
Чтобы уверенно обходить любые проверки и получать доступ на нужные серверы, нужны аккаунты, привязанные к номеру телефона, поскольку у них - наивысший уровень доверия. Разумеется, всегда можно купить аккаунт Дискорд с номером, но это не далеко не лучший выход, поскольку они обычно продаются из сомнительных источников и стоят значительно дороже, чем виртуальный номер телефона для Дискорда.
Купить номера для регистрации в Дискорд
Купить номер телефона для дискорда можно на сайте “Tiger Sms”, и это будет лучшим выбором, если вам нужен надежный и приватный сервис, позволяющий получать коды для верификации аккаунтов на любых площадках в сети. “Tiger Sms” гарантирует:
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Как купить номер телефона для Дискорда на сайте “Tiger SMS”
Напомним, что это самое простое решение ситуации, намного дешевле и проще, чем купить discord с номером. На то, чтобы купить номер для дискорда уйдет не более 10 минут, и вы становитесь обладателем аккаунта Дискорд наивысшего уровня доверия. Для этого воспользуйтесь нашей инструкцией:1. Создайте профиль Tiger Sms. Достаточно ввести адрес своей почты.
2. Пополните свой счет на сумму, достаточную для того, чтобы купить номер для смс Дискорд.
3. Оплатите покупку номера. Для этого сначала выбираем страну страна и площадку (Discord). 4. Скопируйте купленный номер и используйте его при подтверждении в Discord.
На этом процесс окончен, и вы можете наслаждаться полным набором функций Дискорда. В случае, если Дискорд не может отправить смс на номер, вы можете попробовать выбрать номер другой страны или оператора, а если у вас остались другие вопросы - можете задать их в нашем онлайн-чате.