 Купить виртуальный номер для регистрации в Какао Толк
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Купить номер для регистрации KakaoTalk

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Виртуальный номер для регистрации KakaoTalk – особенности

Как купить номер для смс от KakaoTalk

Как использовать номер для регистрации KakaoTalk

Купить номер для регистрации KakaoTalk

KakaoTalk - это популярный мессенджер для обмена сообщениями, разработанный южнокорейской компанией Kakao Corporation. Функционал включает отправку другим пользователям фотографий, видеозаписей, совершения видеозвонков и многого другого. С 2010 года считается мессенджером номер 1 в Южной Корее. Наибольшую популярность сервис имеет в азиатских странах.


Чтобы завести новую учетную запись, необходимо использовать мобильный номер. Он станет идентификатором пользователя в системе. У Вас нет возможности или желания вводить собственный телефон? Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для KakaoTalk. Сайт обеспечивает сочетание доступной ценовой политики, простого пополнения баланса и интуитивно понятного интерфейса.

Виртуальный номер для регистрации KakaoTalk – особенности

В чем заключаются отличия подобного варианта от реального телефона? В первую очередь, отсутствует привязка к физическому носителю. Виртуальный номер для регистрации KakaoTalk не имеет Сим-карты. Получение СМС происходит через интернет. Это экономит для клиента время и средства, по сравнению с оформлением в салоне сотовой связи.


Обеспечивается полная анонимность. Виртуальный номер может приобрести кто угодно. Зная его, нельзя вычислить личность владельца. Сервис «Tiger SMS» ответственно относится к безопасности представленных в каталоге контактов. После использования телефона для регистрации, он удаляется из базы данных для конкретного ресурса.

Одно из ключевых преимуществ заключается в возможности приобретения виртуального номера любой страны. При регистрации KakaoTalk, пользователи предпочитают вводить корейские мобильные. В любом случае, на выбор доступно большое количество стран.

Как купить номер для смс от KakaoTalk

Пошагово разберем процесс приобретения и последующей регистрации в мессенджере. Для выполнения первой задачи, необходимо осуществить ряд простых действий:

  1. Регистрируемся на сервисе «Tiger SMS». Это необходимо для того, чтобы получить доступ к полному спектру функций сайта. Прием СМС сообщений осуществляется именно через личный кабинет, как и хранение купленных номеров. Если стандартный способ регистрации через электронную почту кажется длительным, рекомендуется импортировать данные (из VK, Google или Телеграм) в один клик. Любой из предложенных способов создания профиля предусматривает анонимность пользователя.

  2. В профиле или верхнем меню находим пункт «Пополнить баланс». Выбираем удобную платежную систему и вводим сумму для перевода.

  3. Теперь можно купить виртуальный номер для регистрации в Какао Толк. Указываем интересующий сервис, после чего активируется поле со странами. После того, как все пункты выбраны, нажимаем кнопку «Купить». Осуществлять поиск в списках с сотнями наименований достаточно сложно, для упрощения поставленной задачи имеется специальная графа для ввода нужного названия или его части.

  4. Подтверждаем покупку, средства будут списаны со счета.

Все номера сохраняются в разделе «История номеров», где их можно отсортировать по различным параметрам. В течение 20 минут покупку можно отменить, а средства будут возвращены на счет.

Как использовать номер для регистрации KakaoTalk

Последовательность действий не сильно отличается от обычного создания профиля:

  1. Устанавливаем приложение или программу. Необходимо ввести электронный адрес и мобильный телефон. Если с первым все понятно, то в качестве второго указывается виртуальный номер. Не забудьте правильно указать код страны, чтобы СМС было дошло до Вас.

  2. Переходим на сайт «Tiger SMS», необходимо войти в личный кабинет. Выбираем нужный номер и нажимаем кнопку «Смотреть СМС». Запоминаем код верификации или копируем его.

  3. Возвращаемся к окну регистрации KakaoTalk. Здесь нужно ввести шестизначный код. 

Осталось заполнить личную информация и профиль считается созданным. Мы подробно рассмотрели, как купить виртуальный номер для смс от KakaoTalk и использовать его для регистрации. 

 

Елена Кузнецова
Автор: Елена Кузнецова

Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.