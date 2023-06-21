Купить номер для Линкедин

*LinkedIn - это социальная сеть, которая предназначена для профессиональных контактов, делового общения и поиска работы. Она была запущена в 2003 году. На сегодняшний день, платформа является одним из наиболее популярных мест делового общения в мире.

Основная цель *LinkedIn - объединение специалистов из различных отраслей и областей деятельности. Пользователи могут создавать свои профили, в которых указывают подробную информацию о себе. Сюда относятся навыки, образование, опыт работы, проекты, достижения и другую другое. Имеется функция привязки профиля к компаниям, чтобы пользоваться сетью общих контактов.





На *LinkedIn зарегистрированы миллионы пользователей со всего мира. Это представители различных отраслей, руководители компаний, HR-специалисты, фрилансеры и многие другие. Платформа стала неотъемлемым инструментом для профессионального развития, поиска новых возможностей и деловых взаимодействий.

Для регистрации достаточно использовать адрес электронной почты. При этом, сервис предложит верифицироваться по номеру телефона. Такой аккаунт заслуживает большего доверия от системы безопасности. На сайте «Tiger SMS» можно купить номер для *LinkedIn. Для этого достаточно лишь несколько кликов мыши. Удобная и интуитивно понятная система покупки не вызовет сложностей. Среди других преимуществ, следует отметить доступный уровень цен.

Зачем нужно купить виртуальный номер для Линкедин

Существует несколько задач, которые можно решить приобретением данного товара. Номер для верификации аккаунта *LinkedIn требуется для того, чтобы получить полный функционал для профиля. Довольно часто, приобретаются партии телефонов для продвижения учетных записей компаний или организаций.





Не стоит забывать о ситуации с санкциями. Платформа *LinkedIn не вводила ограничений против российских пользователей, но есть пример Pay Pal, когда произошла блокировка счетов. Подобного варианта развития событий можно избежать, если сменить регион и использовать номер телефона Линкедин из другой страны. Это простая задача, если воспользоваться сервисом приема СМС.

Особенности виртуального номера *LinkedIn

В отличие от реального телефона, отсутствует привязка к физическому носителю в виде Сим-карты. Получение сообщение происходит через интернет. Это позволяет купить виртуальный номер для *Линкедин из любой страны. Обеспечивается полная анонимность – нельзя связать конкретного человека и используемый телефон.





Для оптовиков действуют особые условия. Для обсуждения большого заказа, необходимо обратиться к менеджеру сервиса. Сотрудник предложит индивидуальную скидку, а также другие выгодные условия.

Как купить виртуальный номер для *LinkedIn

Рассмотрим инструкцию по приобретению мобильного:

Регистрируем учетную запись на «Tiger SMS». Так пользователь сможет воспользоваться полным спектром опций. Можно ввести адрес электронной почты или импортировать данные из профиля (Телеграм, Вконтакте, или Google) в один клик. Сервис стремится обеспечить конфиденциальность информации о пользователе в любом из выбранных вариантов. Вносим деньги на счет. Переходим в раздел «Пополнить баланс», где выбираем удобный способ перевода средств. Теперь можно купить номер *Linkedin. Магазин содержит две области, слева указываем сервис, справа страну. Поскольку список содержит сотни вариантов, рекомендуется ввести название или его часть в графу поиска. Система выдаст совпадения, что гораздо удобнее. Нажимаем кнопку «купить». Переходим к окну, где нужно подтвердить сделку.

Купленные номера становятся доступными в разделе «История номеров». Для удобства пользователей действует система сортировки.

Регистрация с помощью виртуального номера Линкедин происходит в обычном режиме. Единственное отличие в том, что для получения СМС необходимо вернуться в личный кабинет на сайте «Tiger SMS».





*LinkedIn заблокирован на территории России из-за несоответствия требованиям по хранению данных российских пользователей.