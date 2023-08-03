Купить номер для Google Voice
Содержание
Работает ли Google Voice в России
Как получить номер Google Voice
Как купить виртуальный номер Гугл Войс
Google Voice (Гугл Войс) - это услуга от Google, предоставляющая возможность пользователям совершать и принимать телефонные звонки, отправлять текстовые сообщения и управлять своими сообщениями через интернет. Сервис пользуется большой популярностью. Основная особенность заключается в том, что происходит объединение всех телефонов пользователя в одну централизованную учетную запись.
Можно купить номер Google Voice для регистрации, что открывает широкий функционал. Подробнее рассмотрим особенности данного сервиса, процедуру регистрации для Россиян и другие моменты.
Номер Гугл Войс – возможности
Пользователям становится доступным следующий функционал:
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Переадресация звонков. Вы можете настроить переадресацию вызовов с Google Voice на другие телефоны, чтобы не пропустить важные звонки, даже если у нет доступа к интернету.
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Один номер телефона Гугл войс для всех устройств. Пользователи получают уникальный номер, на который могут направляться вызовы и сообщения с различных устройств.
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Голосовая почта. Сервис предоставляет возможность прослушивания данных сообщений онлайн или через приложение, а также отправки на электронную почту.
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Блокировка спама и фильтрация звонков. Имеются встроенные фильтры безопасности.
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Отправка SMS. Вы можете отправлять текстовые сообщения через специальный интерфейс с компьютера или мобильного устройства.
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Международные звонки. Предусмотрены доступные тарифные планы для связи с другими странами.
Следует отметить, что разработчик регулярно добавляет новые опции и возможности.
Работает ли Google Voice в России
Крайне актуальный в наши дни вопрос. Открываем окно создания аккаунта и видим следующее сообщение.
Ответ – нет, номер телефона Google Voice не будет доступен для российских пользователей. Подобное окно появляется из-за того, что компания отказалась хранить данные на территории страны. Но это не является проблемой, поскольку имеется способ обхода - это изменение геолокации.
Как получить номер Google Voice
Рассмотрим процесс создания учетной записи. Обычно, когда речь заходит про сервисы Google, достаточно воспользоваться своим профилем. В данном случае, такая схема не работает. Потребуется отдельно использовать номер телефона для получения СМС. Российский контакт не подходит, что накладывает дополнительные ограничения. Простейший выход – это приобрести виртуальный номер телефона Google Voice. Рассмотрим выполнение поставленной задачи на примере сервиса «Tiger SMS».
Как купить виртуальный номер Гугл Войс
Требуется следовать простой инструкции:
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Регистрируем профиль. Используем адрес электронной почты или вариант с созданием учетной записи в один клик.
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Пополняем счет на нужную сумму. Выбираем подходящую платежную систему и сумму (указывается в специальном поле).
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Теперь нужно купить виртуальный номер Google Voice. Выбираем данный сервис в первой колонке и интересующую страну во второй (не Российскую Федерацию). Нажимаем на кнопку «Купить».
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Переходим на страницу, где нужно подтвердить приобретение.
Прием СМС происходит в личном кабинете. Они приходят сразу после отправки, что не тратит время пользователя.
Регистрация номера Google Voice
Приступаем к непосредственному выполнению поставленной задачи. Выполняем следующие этапы:
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Открываем стартовую страницу, нажимаем кнопку «Продолжить».
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Нам выдается список с городами. В специальном поле поиска можно ввести любой из них или воспользоваться предложением системы.
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Выбираем подходящий номер, подтверждаем его.
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Нас переносит на страницу, где вводим виртуальный номер Гугл Войс, который куплен ранее.
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На сайте «Tiger SMS» принимаем сообщение и копируем код верификации.
После введения кода в сервисе Google Voice, получаем возможность использовать весь функционал.