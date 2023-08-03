Купить номер для Google Voice

Google Voice (Гугл Войс) - это услуга от Google, предоставляющая возможность пользователям совершать и принимать телефонные звонки, отправлять текстовые сообщения и управлять своими сообщениями через интернет. Сервис пользуется большой популярностью. Основная особенность заключается в том, что происходит объединение всех телефонов пользователя в одну централизованную учетную запись.

Можно купить номер Google Voice для регистрации, что открывает широкий функционал. Подробнее рассмотрим особенности данного сервиса, процедуру регистрации для Россиян и другие моменты.





Номер Гугл Войс – возможности

Пользователям становится доступным следующий функционал:

Переадресация звонков. Вы можете настроить переадресацию вызовов с Google Voice на другие телефоны, чтобы не пропустить важные звонки, даже если у нет доступа к интернету. Один номер телефона Гугл войс для всех устройств. Пользователи получают уникальный номер, на который могут направляться вызовы и сообщения с различных устройств. Голосовая почта. Сервис предоставляет возможность прослушивания данных сообщений онлайн или через приложение, а также отправки на электронную почту. Блокировка спама и фильтрация звонков. Имеются встроенные фильтры безопасности. Отправка SMS. Вы можете отправлять текстовые сообщения через специальный интерфейс с компьютера или мобильного устройства. Международные звонки. Предусмотрены доступные тарифные планы для связи с другими странами.





Следует отметить, что разработчик регулярно добавляет новые опции и возможности.

Работает ли Google Voice в России

Крайне актуальный в наши дни вопрос. Открываем окно создания аккаунта и видим следующее сообщение.





Ответ – нет, номер телефона Google Voice не будет доступен для российских пользователей. Подобное окно появляется из-за того, что компания отказалась хранить данные на территории страны. Но это не является проблемой, поскольку имеется способ обхода - это изменение геолокации.

Как получить номер Google Voice

Рассмотрим процесс создания учетной записи. Обычно, когда речь заходит про сервисы Google, достаточно воспользоваться своим профилем. В данном случае, такая схема не работает. Потребуется отдельно использовать номер телефона для получения СМС. Российский контакт не подходит, что накладывает дополнительные ограничения. Простейший выход – это приобрести виртуальный номер телефона Google Voice. Рассмотрим выполнение поставленной задачи на примере сервиса «Tiger SMS».

Как купить виртуальный номер Гугл Войс

Требуется следовать простой инструкции:

Регистрируем профиль. Используем адрес электронной почты или вариант с созданием учетной записи в один клик. Пополняем счет на нужную сумму. Выбираем подходящую платежную систему и сумму (указывается в специальном поле). Теперь нужно купить виртуальный номер Google Voice. Выбираем данный сервис в первой колонке и интересующую страну во второй (не Российскую Федерацию). Нажимаем на кнопку «Купить». Переходим на страницу, где нужно подтвердить приобретение.

Прием СМС происходит в личном кабинете. Они приходят сразу после отправки, что не тратит время пользователя.

Регистрация номера Google Voice

Приступаем к непосредственному выполнению поставленной задачи. Выполняем следующие этапы:

Открываем стартовую страницу, нажимаем кнопку «Продолжить». Нам выдается список с городами. В специальном поле поиска можно ввести любой из них или воспользоваться предложением системы. Выбираем подходящий номер, подтверждаем его. Нас переносит на страницу, где вводим виртуальный номер Гугл Войс, который куплен ранее. На сайте «Tiger SMS» принимаем сообщение и копируем код верификации.

После введения кода в сервисе Google Voice, получаем возможность использовать весь функционал.