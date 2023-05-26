Купить аккаунт ChatGPT в России

Нейросеть ChatGPT сейчас известна практически каждому активному пользователю интернета. Она обладает огромным набором функций. Многие опасаются, что скоро начнется потеря рабочих мест в творческих профессиях. Хотите присоединиться к сообществу и начать общение с нейросетью? Здесь возникает несколько проблем, которые потребуется решить.





Именно такой экран увидят те, кто захочет зарегистрироваться в системе из России, Беларуси и ряда других стран. Другая сложность заключается в невозможности использования российского телефона для получения кода в СМС. Логичным решением кажется купить аккаунт ChatGPT. Не стоит останавливаться на данном варианте, поскольку сервис «Tiger SMS» предлагает более эффективный подход. Можно купить виртуальный номер для ChatGPT, который применяется для создания учетной записи. Постараемся подробнее разобраться во всех нюансах.

Как купить виртуальный номер для аккаунта Chat GPT

Как уже отмечалось ранее, здесь нам поможет сервис «Tiger SMS».

Регистрируем учетную запись. Используем один из предложенных способов авторизации. Имеется стандартный вариант с вводом электронной почты или импорт данных в один клик. Для совершения покупок нужно пополнить баланс. Доступно несколько платежных систем. Вместо того, чтобы купить аккаунт ChatGPT 4, мы приобретаем виртуальный номер. Для этого, сначала укажем сервис, потом страну. Активируется кнопка «Купить», которую следует нажать. Нас переносит на страницу оплаты, где средства списываются со счета после подтверждения.

Все виртуальные номера можно найти в разделе «История номеров». Предусматривается система сортировки, чтобы быстрее найти интересующий контакт, если список включает много позиций.

Создать ChatGPT 4 аккаунт с помощью купленного виртуального номера

Приступаем к наиболее важной части, где требуется зарегистрировать учетную запись. В первую очередь, требуется получить доступ, поскольку для ряда стран предусматривается блокировка. Для ее обхода нужно изменить геолокацию.

Нажимаем «Sign Up». Заполняем предложенную информацию. Это адрес электронной почты, а потом никнейм. Проходим простую проверку на ботов. Ранее мы купили виртуальный номер, его необходимо записать в соответствующее поле. Не стоит забывать указать правильную страну, чтобы СМС было получено. Чтобы получить код, необходимо перейти на сайт «Tiger SMS» в личный кабинет. Здесь нас уже будет ждать уведомление. Нажимаем кнопку «Смотреть СМС» напротив интересующего номера. Скопированный шестизначный код необходимо ввести в специальное поле на сайте OpenAI.

Мы подробно рассмотрели альтернативу тому, чтобы купить аккаунт Chat GPT 4. Созданный профиль не будет иметь никаких ограничений в функционале. При необходимости, можно оформить подписку, что удобно для тех, кто использует нейросеть для работы.

Почему лучше зарегистрировать, чем купить личный аккаунт ChatGPT

Самостоятельное создание учетной записи с использование виртуального номера предусматривает ряд преимуществ:

Низкая стоимость. Может показаться, что купить аккаунт Chat GPT в России дешевле, но это не так. Подобные магазины больше рассчитаны на оптовиков, имеется минимальная сумма пополнения в несколько сотен рублей. Сервис «Tiger SMS» предлагает более выгодные условия. Вероятность обмана. Есть вариант, что владелец вернет доступ, поскольку у него сохранились данные при создании профиля. В случае подписки, Вы потеряете средства на ее оформление. Нет вероятности бана. Когда требуется купить готовый аккаунт Chat GPT, скорее всего, его зарегистрировали с помощью программы. Система безопасности может заблокировать подобные профили.

В любом случае, приобретение виртуального номера и регистрация занимает не больше нескольких минут.