Как смотреть на Иви бесплатно

Создание аккаунта в онлайн-кинотеатре ivi предоставляет неограниченный доступ к качественному контенту: фильмы, сериалы и мультики без рекламы. Новым пользователям сервис дает 30 дней подписки за 1 рубль (парктически бесплатно). А если вы уже не “новичок”? Расскажем, как получить ее с помощью “Tiger sms”:

● зарегистрироваться на нашем сервисе, пополнить счет;

● выбрать из предложенного списка стриминговый сервис ivi, с которого придет смс;

● на сайте кинотеатра выбрать поле «регистрация через телефон», ввести все данные и сгенерированный номер телефона;

● в специальном поле указать проверочный код, который придет вам в личный кабинет нашего сервиса;

● наслаждаться преимуществами “новичка”: месяц практически бесплатного просмотра и промокод на дальнейшие скидки.

Для подтверждения нового аккаунта, операцию можно повторно проводить в любое время.