 Как смотреть на Иви бесплатно
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Как смотреть на Иви бесплатно

Как смотреть на Иви бесплатно

Создание аккаунта в онлайн-кинотеатре ivi предоставляет неограниченный доступ к качественному контенту: фильмы, сериалы и мультики без рекламы. Новым пользователям сервис дает 30 дней подписки за 1 рубль (парктически бесплатно). А если вы уже не “новичок”? Расскажем, как получить ее с помощью “Tiger sms”:

      зарегистрироваться на нашем сервисе, пополнить счет;

      выбрать из предложенного списка стриминговый сервис ivi, с которого придет смс;

      на сайте кинотеатра выбрать поле «регистрация через телефон», ввести все данные и сгенерированный номер телефона;

      в специальном поле указать проверочный код, который придет вам в личный кабинет нашего сервиса;

      наслаждаться преимуществами “новичка”: месяц практически бесплатного просмотра и промокод на дальнейшие скидки.

Для подтверждения нового аккаунта, операцию можно повторно проводить в любое время.

 

Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.