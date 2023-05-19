Как завести несколько аккаунтов PayPal

Платежная система PayPal пользуется популярностью во всем мире. Она является одним из основных способов финансовых расчетов. Сервис доступен в сотнях стран, обеспечивается удобство переводов, а сами они происходят моментально. Отмечается простая система регистрации, когда не нужно ждать длительного подтверждения или платить какие-либо средства за содержание учетной записи.

Довольно часто требуется регистрация 2-го кошелька PayPal. Подобный запрос требует использования новых данных. Часто, сложность представляет требование нового номера телефона. Здесь, на помощь приходит сервис «Tiger SMS». На сайте можно купить виртуальный номер для PayPal по доступным ценам. Его покупка осуществляется в несколько кликов, а сообщения с кодом активации приходят мгновенно.

Можно ли завести второй аккаунт PayPal

Вопрос легальности подобного решения играет важную роль, постараемся подробнее его рассмотреть. Для этого, ознакомимся не только с правилами системы, но и действующей практикой.

Пользователь имеет право завести два кошелька PayPal. Он должен правильно указать собственные данные. При этом, нужно использовать другой адрес электронной почты, номер телефона и банковскую карту. Это те идентификаторы, которые используются в системе и не могут повторяться у разных учетных записей. Предполагается, что один аккаунт является личным, а другой предназначается для ведения бизнеса.





Другой вопрос – можно ли создать много кошельков PayPal?

Это запрещено правилами. Система не проводит регулярные проверки, но практика говорит о регулярных блокировках подобных пользователей. Другой важный момент заключается в системе отключения кошельков. Если один из профилей пользователя был заблокирован, то аналогичная участь постигнет второй или зарегистрированный позже. Это происходит даже в том случае, если новый кошелек не нарушает правил.

Как купить виртуальный номер чтобы создать второй аккаунт PayPal

Рассмотрим решение поставленной задачи на примере сайта «Tiger SMS»:

Проходим регистрацию. Учетная запись позволяет совершать покупки, сохранять виртуальные номера для дальнейшего использования и пользоваться другим функционалом. Для создания профиля применяется электронная почта, но можно ускорить процесс. Для этого, происходит импорт данных из Вконтакте, Телеграмм,или Google в один клик. Пополняем личный счет одной из предложенных в списке платежных систем. Для каждой из них имеется подробная информация о комиссии и минимальной сумме перевода. Покупаем виртуальный номер. В первую очередь, необходимо указать интересующий сервис в левой колонке. Когда это сделано, появляется список доступных стран и цена одного номера напротив. Для оптовиков действуют более выгодные условия. Если Вам нужно зарегистрировать несколько аккаунтов PayPal, следует обратиться к службе поддержки.