Как защититься от спам-звонков и смс с помощью виртуальных номеров

Не секрет, что в настоящем существует очень много приложений и сервисов, которые собирают номера телефонов для рассылки абонентам нежелательного контента. Причём бывает достаточно всего лишь один раз забыть о важности сохранения анонимности в Сети. Вопрос защиты от спам-звонков актуален для всех, кто ведёт довольно активный образ жизни.

Первый напрашивающийся способ — это заблокировать номер по определителю. Но избавиться полностью от проблемы так не получится. Если ваш номер уже попал в спам-базу, мошенники и просто недобросовестные рекламщики всё равно доберутся до вашего смартфона. Многие добавляют абонентов в базы и начинают обзвон по кругу.

Конечно, можно подключить услугу антиспам. Однако вам придётся дополнительно тратиться, причём ежемесячно. Можно также изучить функции вашего смартфона, внимательно покопаться в настройках. Но чаще всего предлагается ручная блокировка. Трудно найти идеальную защиту от спама на Андроиде, которую нельзя было бы обойти. А это означает больше потенциальных рисков, чем даже может показаться на первый взгляд.





Как защититься от спам-звонков: почему это так важно?

Существует довольно популярное мнение о том, что спам-звонки угрожают только назойливостью, причиняют дискомфорт, но не больше. Однако это не так. Надёжная защита от спам-звонков на Андроиде нужна по ряду причин:

В некоторых случаях вас могут подписать на нежелательные и ненужные вам платные услуги, рассылки и т. д. Например, достаточно нажать после поднятия трубки не ту кнопку, чтобы "подтвердить" согласие на такую услугу. Деньги со счёта будут списываться автоматически. Вернуть их обратно сложно. Надёжная защита от спама и мошенников на Андроиде нужна, чтобы избежать потери данных. Также не стоит забывать, что большое количество смс могут буквально заполнить память телефона. В итоге вы рискуете пропустить действительно важное сообщение. Очень важно понять, как включить защиту от спама, если речь идёт о телефоне ребёнка или пожилого человека. Они легко могут стать жертвой мошенников. Стоит разобраться, как защититься от спама на телефоне, чтобы он не отвлекал вас от получения важных смс или от приёма звонков, которые вы давно ожидаете. При слабом сигнале поступление одного сообщения может помешать приёму другого. Это нужно учитывать.

Почему виртуальные номера — лучшая защита от мошенников и спама?

Если вы решите разобраться в том, как установить защиту от спама на телефоне, вы легко сможете убедиться в наличии разных способов. Например:

Платная услуга. Большинство операторов готовы рассказать, как защититься от спам смс, вам нужно только подключить эту услугу. Но такой сервис, как уже и было сказано, будет платным. Установка специального софта. Для этого нужно разобраться, как включить защиту от спама на андроиде, однако далеко не все программы срабатывают корректно. Многие не помогают. Плюс они часто замедляют работу телефона. Модерация. Определённую защиту телефона от спам-звонков даёт простой определитель номера. Вы можете брать трубку и согласиться принимать сообщения только от знакомых вам абонентов. Однако это также означает, что дозвониться будет очень сложно. Чёрный список. Если вы не хотите разбираться, как включить защиту от спама на айфоне, можно просто кидать каждого, кто вам предложит рекламу, в ЧС.

Как можно увидеть, варианты есть. Но далеко не все из них удобны. Многие требуют слишком много трат времени. Другие — расходов. Поэтому лучшая защита от спам-звонков — просто не указывать свой номер телефона при регистрации на сайтах, не вносить в разные базы. Аналогично при создании аккаунтов в разных приложениях и мессенджерах.

Ну как же тогда пользоваться привычными онлайн сервисами? Ведь сегодня практически каждая площадка требует прохождение смс-активации. Все очень просто – регистрировать аккаунты на виртуальные номера, которые предоставляют специализированные сайты. Один из таких сервисов, как раз и является “TIGER SMS”.





Как поставить защиту от спама с помощью сервиса виртуального номера

На сайте “TIGER SMS” есть большое количество виртуальных для регистрации в популярных мессенджерах, соцсетях, служб такси, досок объявлений, сайтов знакомств и в других популярных сайтах. Создание аккаунта по такому номеру ничем не отличается от регистрации по sim-карте. Единственное различие заключается в том, что СМС приходит не на телефон, а в личный кабинет на сайте сервиса. А главным плюсов виртуальных номеров для регистрации является низкая цена. Создать аккаунт в одном из популярных сервисов в среднем обходится в 5-30 рублей, что несопоставимо с ценой новой sim-карты.

Понять, как сделать защиту от спама с помощью площадки виртуальных номеров, довольно легко:

Вы регистрируетесь на сайте Tiger SMS. Вносите оплату любым удобным вам способом. Выбираете сервис, от которого вам нужно принять смс и страну мобильного оператора. Создаём аккаунт на нужной площадке и указываем купленный номер. Возвращаетесь на сайт и нажимаете на кнопку "Получить смс". Вводите код. Тем самым вы подтверждаете регистрацию. При необходимости процедуру можно повторить.

Как видите, всё достаточно просто. И вам не нужно будет разбираться, как поставить защиту от спама на телефон, вместо этого достаточно просто потратить минимальную сумму. Учтите, что это гораздо дешевле, чем оплачивать ежемесячный сервис от оператора. Плюс намного надёжнее.