Как зарегистрироваться в QQ при помощи виртуального номера

QQ – одна из самых популярных китайских социальных сетей, предоставляющая множество возможностей для общения, игр, мультимедийного контента и многое другое. Однако, для регистрации в QQ требуется китайский мобильный номер телефона, что может создать проблемы для пользователей за пределами Китая. В этой статье мы рассмотрим шаги по регистрации в QQ при помощи виртуального номера.

Перед тем как начать, убедитесь, что в день, когда вы хотите создать аккаунт больше не было попыток. Если же вы уже пытались зарегистрироваться в приложении по другим инструкциям, дождитесь следующего дня и повторите попытку по нашей инструкции!

Создание Аккаунта QQ

1. Зайдите на официальный сайт QQ наведите на нужную вам платформу и отсканируйте qr код, после чего последняя версия приложения установится на ваш телефон.

2. После установки приложения зайдите в него. Вас встретит главный экран приложения, на котором вам нужно будет нажать на кнопку расположенную слева, которая означает регистрацию.

3. Зайдите на официальный сайт TIGER SMS и зарегистрируйтесь.

4. Пополните баланс любым удобным для вас способом.

5. Приобретите Австралийский временный виртуальный номер для сервиса Tencent QQ.

6. Введите полученный номер в окне регистрации не забывая подтвердить пользовательское соглашение.

7. Пройдите предложенную приложением капчу (Пример).

8. Дождитесь окна с вводом кода. Код был отправлен на виртуальный номер от TIGER SMS.

9. Получите код и введите его в соответствующее окно.

Вот так просто! Теперь все что вам необходимо будет сделать, это придумать логин и пароль!

Оставайтесь на связи, делитесь моментами и открывайте новые горизонты через эту динамичную платформу. Начните свое путешествие в мир QQ сегодня и извлеките максимум из предложений этого яркого сообщества.

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