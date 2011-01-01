Как зарегистрироваться на Naver без личного номера?

Naver – это сердце южнокорейского интернета. Он предлагает все, что нужно пользователям: от поиска информации до онлайн-шопинга и общения в социальных сетях.

Если вы хотите создать аккаунт на Naver без личного номера телефона или вам необходимо множество аккаунтов на Naver, эта статья для вас!

Ключевые особенности Naver:

Поисковая система: Naver является основной поисковой системой для корейцев, предлагая релевантные результаты поиска на корейском языке.

Социальные сети: Naver имеет свои собственные социальные сети, такие как Band и Cafe, которые популярны среди корейцев.

Электронная коммерция: Naver Shopping — это крупнейшая платформа электронной коммерции в Южной Корее, конкурирующая с такими гигантами, как Amazon.

Новостной портал: Naver News предоставляет актуальные новости и информацию о различных событиях.

Другие сервисы: Naver предлагает множество других сервисов, включая карты, почту, облачное хранилище и многое другое.

Почему Naver так популярен в Южной Корее?

Локализация: Naver прекрасно адаптирован к потребностям корейских пользователей, предлагая интерфейс и контент на корейском языке.

Интеграция сервисов: Все сервисы Naver тесно интегрированы между собой, что обеспечивает удобство пользователям.

Мобильные приложения: Naver имеет высококачественные мобильные приложения для всех своих сервисов, что позволяет пользователям получать доступ к информации и услугам в любое время и в любом месте.

Доверие пользователей: На протяжении многих лет Naver завоевал доверие пользователей благодаря надежности и качеству своих сервисов.

Создание аккаунта на Naver

Самое важное при регистрации на Naver – это указать номер телефона, из-за чего сам процесс создания аккаунта можно разделить на две фазы.

Фаза 1. TIGER SMS

1) Создайте профиль на TIGER SMS.

2) Пополните счет аккаунта.

3) Выберите “Naver” в списке сервисов и нужную страну. Важно: при выборе страны оператора ознакомьтесь со списком доступных стран для регистрации NAVER. Ознакомиться с ним вы можете в выпадающем меню в пункте выбора номера телефона в процессе регистрации.

4) Совершите покупку. Ваш временный виртуальный номер появится в разделе «Активные номера», расположенном ниже. Обратите внимание, что номер доступен в течение 20 минут.

Фаза 2. Регистрация

1) Перейдите на Naver и начните регистрацию по кнопке «회원가입».

2) Заполните все обязательные поля до поля номера телефона.

3) Далее укажите код страны, виртуальный номер которой вы приобрели. Введите ваш временный виртуальный номер телефона.

4) На ваш номер отправлен код. На сайте TIGER SMS в разделе Активные номера нажмите на кнопку «Получить СМС». Далее введите код на странице регистрации.

Так вы сможете сделать аккаунт быстро и безопасно.

Немного о TIGER SMS

Наша компания является платформой по аренде временных виртуальных номеров. Мы предоставляем:

· Базу номеров из более чем 100+ стран;

· Надежный сервис;

· Безопасную покупку номеров;

· Быстрое получение СМС;

· Гарантию на качественное оказание услуг.

Возникли вопросы? Обращайтесь в поддержку на нашем сайте или через официального Telegram-бота @TigerSMSofficial_bot

Как вы узнали, Naver — это не просто поисковая система, а целый экосистем интернет-услуг, который играет важную роль в жизни корейцев. Благодаря своей локализации, интеграции сервисов и высокому качеству, Naver остается лидером на южнокорейском рынке. Захотели поскорее воспользоваться данным сервисом? Переходите на сайт TIGER SMS и вы быстро и безопасно получите аккаунт на Naver!