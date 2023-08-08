Как зарегистрироваться в Тиндер с российским номером
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Не зайти в Тиндер по номеру из России и прочие проблемы
Как зайти в Тиндер с российским номером
Tinder – это всемирно известный сервис знакомств, который популярен во многих странах. В основе лежит простая система, когда пользователям предоставляются анкеты других людей. Они могут свайпнуть их влево или вправо, в зависимости от личных пожеланий. При совпадении интересов образуется пара, и можно начать общение.
Летом 2023 года компания-владелец Match Group ввела ряд ограничений на территории РФ. Больше нельзя ввести российский номер в Тиндер (придется купить иностранный), а также накладываются другие санкции. Подробнее остановимся на том, с какими ограничениями пришлось столкнуться пользователям, а также методами их обхода.
Не зайти в Тиндер по номеру из России и прочие проблемы
Match Group приняли решение об окончательном уходе из РФ. Это не означает ничего хорошего для отечественных пользователей. Чтобы не начинать с плохих новостей, обозначим позитивный момент. Профили россиян не будут заблокированы.
Перечислим те ограничения, которые введены в конце июля 2023 года:
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Зайти в Тиндер по номеру телефона из России больше не получится. Такая опция отменена, СМС сообщение с кодом активации не поступит на мобильный.
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Нет возможности поиска на территории РФ. Теперь пользователи будут видеть только пустой лист при попытке найти пару рядом.
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Приложение пропадает из местных магазинов AppStore и Play Market.
Как уже было сказано ранее, пользователи не столкнуться с банами и другими персональными проблемами. Личные переписки сохраняются, их можно продолжать. Что касается платной подписки, она продолжит действие, если сменить IP адрес на другой регион.
Как зайти в Тиндер с российским номером
Многих интересует вопрос обхода ограничений. Опыт подсказывает пользователям, что всегда существуют выход из сложившейся ситуации. Важно понимать, не существует метод, как зарегистрироваться в Тиндере с российским номером. Подобная возможность программно заблокирована. Это вовсе не означает, что россияне больше не смогут создавать учетные записи в сервисе знакомств.
Если не заходит в Тиндер по номеру телефона из России, нужно воспользоваться иностранным. Здесь возникают сложности, поскольку мало у кого есть такая возможность. Оптимальным решением станет использование виртуального номера. Его отличие от реального заключается в отсутствии Сим-карты. Получение СМС происходит через интернет, что экономит время и средства. Следует отдельно сказать про высокую анонимность виртуального номера и удобство использования для массовой регистрации аккаунтов.
Как купить виртуальный номер для Тиндер
Когда поставлена подобная задача, сервис «Tiger SMS» предлагает выгодные условия сотрудничества. Они заключаются в сочетании доступных цен, простой системы покупки и других преимуществах для пользователей.
Если Тиндер просит номер телефона другой страны, его покупка происходит по следующей схеме:
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Заходим на страницу регистрации в сервисе «Tiger SMS». Выбираем способ создания профиля. Стандартный вариант – это ввести адрес электронной почты. Если интересует регистрация в один клик, можно импортировать данные из своей учетной записи в VK, Google или Telegram.
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Пополнение баланса является следующим этапом, поскольку все покупки совершаются за счет средств с личного счета пользователя. Выбираем платежную систему и вводим сумму перевода в специальное поле. Пополнение происходит моментально или в течение короткого времени.
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Приступаем к покупке. В первом поле выбираем сервис для регистрации, во втором страну. Принимайте во внимание, что российский номер для Тиндер недопустим. Нажимаем кнопку «Купить» для продолжения.
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Осуществляется переход на страницу, где подтверждается покупка. Средства будут списаны с личного счета.
Все приобретения будут сохранены в разделе «Активные номера». Ими можно воспользоваться в любое время. На нашем сайте есть статья о том, как зарегистрироваться в Тиндер с помощью виртуального номера.
Важно!!! Вы должны понимать, что виртуальный номер выдается для единоразового приема смс, что делает невозможным в дальнейшем восстановление пароля по номеру телефона. Рекомендуется сразу после регистрации добавить дополнительные альтернативные способы доступа к аккаунту (например, email).
Надеемся, что после этой статьи вопросы наподобие «не войти по номеру Тиндер из РФ» или «как воспользоваться российским телефоном для регистрации» больше не будут волновать Вас.