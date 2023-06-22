Как зарегистрироваться в Амазон без номера телефона

Amazon - это американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом в 1994 году. Начав свою деятельность как интернет-магазин, она сейчас является одним из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире. Осуществляется продажа широкого спектра товаров – от электроники и одежды до спортивного инвентаря и продуктов питания.

Кроме того, Amazon предоставляет различные услуги, такие как цифровое видео и музыкальные стриминговые сервисы, облачное хранение данных, разработка и производство электронных устройств (например, Amazon Kindle, умные колонки Echo) и многое другое. Подписка Prime открывает доступ не только к просмотру контента, но и получению особых условий в экосистеме компании.





Чтобы начать пользоваться всеми возможностями Amazon, требуется завести учетную запись. Регистрация выполняется довольно просто, но необходимо указать мобильный телефон для верификации. Существует способ завести Амазон без номера телефона. Не обязательно использовать реальный контакт с привязкой к Сим-карте. Можно порекомендовать купить виртуальный номер для Amazon. Сайт «Tiger SMS» предлагает большой выбор предложений по низким ценам.

Когда требуется создать аккаунт Амазон без номера телефона

Существует несколько ситуаций, возникающих чаще всего:

Нужно завести дополнительный профиль. Например, один аккаунт используется для личных целей, а другой для ведения бизнеса. Обеспечение анонимности. Виртуальный номер позволяет сохранить данные о себе в секрете. Массовая регистрация. Задача создания большого количества учетных записей существенно упрощается.





Отдельно, необходимо упомянуть про ситуацию с санкциями. Российские пользователи могут зарегистрироваться в Amazon без номера на виртуальный мобильный любой страны. Это особенно актуально с учетом того, как ряд других сервисов и платежных систем заблокировали аккаунты из РФ. На момент написания статьи, Амазон не вводил ограничений, но к этому стоит заранее подготовиться.

Как купить виртуальный номер для верификации аккаунта Amazon

Сервис «Tiger SMS» предлагает простую схему приобретения:

Регистрируем профиль. Учетная запись позволит не только покупать, но и сохранять виртуальные номера, а также получать СМС коды. Имеется возможность создания аккаунта в один клик, когда данные переносятся из Google, VK, Telegram или Переводим нужную сумму на личный счет. Баланс пользователя используется для оплаты покупок на сайте. Переходим в магазин. Имеется два поля, в первом указываем сервис (Amazon), а во втором страну. Средства будут списаны с личного счета. Покупку можно найти в разделе «История номеров» и использовать в любой момент. В течение 20 минут допускается вернуть средства (если еще не было отправлено СМС).

Верификация аккаунта в Amazon без номера является простым процессом. Если необходимо приобрести большое количество телефонов, рекомендуется связаться с менеджером. Он предложит скидку, которая рассматривается в индивидуальном порядке.

Как создать аккаунт Амазон без номера телефона

Приступаем непосредственно к регистрации учетной записи на торговой площадке.

Открываем сайт, в правой верхней части находим надпись ««Your Account»». При нажатии, всплывает список действий, среди которых требуется выбрать «New customer? Start here». Заполняем предложенные поля. Нас интересует графа «Phone Number». Вводим виртуальный телефон, который купили ранее. После подтверждения, система выдаст сообщение об отправке СМС. Переходим в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». Здесь нас интересует раздел «Активные номера». Нажимаем кнопку «Посмотреть СМС». Копируем код и вводим его на сайте торговой площадки.

Создать аккаунт Амазон без номера телефона (реального) можно за несколько минут.