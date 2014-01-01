Как зарегистрироваться в Yemeksepeti без турецкого номера телефона

Yemeksepeti - один из самых популярных сервисов доставки еды в Турции. Он предоставляет возможность заказать блюда из тысяч ресторанов в более чем 81 городе страны. Удобное мобильное приложение, а также простой официальный сайт делают процесс заказа быстрым и интуитивно понятным.

Необходимо учитывать, что при регистрации в Yemeksepeti требуется номер мобильного телефона. Данный нюанс может стать проблемой для тех, кто не имеет SIM-карты Турции или не желает указывать свою собственную. В этом случае компания TIGER SMS и их временные виртуальные номера могут стать отличным решением.

Преимущества использования сервисом TIGER SMS:

- Вы можете приобрести номер из любой страны мира, что особенно удобно, если у вас нет турецкой SIM-карты.

- Номер действителен в течение 20 минут, что дает вам достаточно времени для регистрации и использования сервиса.

- Стоимость временного номера значительно ниже, чем покупка турецкой SIM-карты.

Регистрация в Yemeksepeti

Процесс регистрации в Yemeksepeti довольно прост. Вы можете сделать это через официальный веб-сайт или скачав мобильное приложение для Android или iOS.

Далее следует выбрать вариант регистрации с номером телефона.. Теперь вы должны указать номер, который будет использоваться при подтверждении вашей учетной записи.

Приобретение временного виртуального номера от TIGER SMS

Чтобы получить цифровой номер:

1. Создайте аккаунт на официальном сайте TIGER SMS;

2. Укажите Турцию в качестве страны и Yemeksepeti в разделе сервисов;

3. После оплаты вы получите активный номер.

Ввод данных для регистрации в Yemeksepeti

Далее вернитесь на сайт Yemeksepeti и:

1. Укажите ваш цифровой номер в соответствующем поле;

2. Затем получите код, который должен быть отправлен на активный номер, в личном кабинете TIGER SMS.

После этого вам будет предложено заполнить остальную информацию, необходимую для регистрации, такую как имя, фамилия, адрес электронной почты и пароль.

Завершение регистрации

Yemeksepeti отправит вам письмо с подтверждением на указанную эл. почту. Теперь вы можете использовать свою учетную запись и заказывать еду из любимых ресторанов.

Временный виртуальный номер телефона от TIGER SMS для регистрации в Yemeksepeti - отличный способ получения доступа к этому данному сервису доставки еды, не раскрывая личный номер.