Как заработать на телеграм аккаунтах новичку

Для работы вам понадобиться компьютер и телефон на андроиде

Подготовительный этап

- После пополнения баланса на TIGER SMS скачиваем вот эту приложение на ваш андроид

Ну и конечно же скачиваем наш любимый телеграмм на телефон и на компьютер

-Скачиваем портативную версию телеграмм на официальном сайте ТГ

-Распаковываем архив и копируем сколько угодно раз. Одна копия - один аккаунт

-Далее переходим на этот сайт Магазин почтовых аккаунтов Firstmail и лутаем 100 почт за бесплатно.

- Переходите в телеграмм бота, выбираете почты для инстаграм

- Входим на эти почты на Firstmail

Итак, подготовительный этап окончен, начинаем плотный ворк

- Входите в почту, которую получили в телеграмм боте, формат почта:пароль

- Клонируете тг в приложении DualSpace

- Заходим на сайт TIGER SMS, делаем все как на скрине и нажимаем купить

- Вводите номер в телеграмм, далее вводите почту, получаете смс от почты и получаете смс на TIGER SMS. Пишете рандомное имя Алексей, Василий, Диана, Марина

- После входа в аккаунт заходите в настройки и нажимаете устройства (devices) далее подключить устройство

- Открываем одну из копий телеграмма на компьютере и сканируем QR код

ЭТАП ПРОДАЖИ

1. Заходим на LolzteamMarket



2. Нажимаем продать аккаунт

3. Мы выбираем telegram

- Выставляем параметры как на скрине. Цену рекомендую ставить рублей 60-70

- Переходим к добавлению товара. Выбираем ту папку, где наш телеграмм аккаунт

Поздравляю, вы выставили ваш аккаунт на продажу

Итого: покупаем номер за 11₽, далее продаем за 60-70₽. За один круг профит более 50 рублей.

Со временем вы привыкнете и будете делать 1 круг в течение нескольких минут.

Возможные неполадки при работе



В таком случае нужно удалить приложение телеграмм из нашего клонера и создать новое

Если на сайте не будет номеров, просто воспользуйтесь другими номерами этой же ценовой категории. Не обязательно работать только с ЮАР, можете взять РФ, там и цена повыше и работать с ними более востребовано.