Как заказывать товары с Shopee в Россию в 2024 году

Shopee — это динамично развивающаяся глобальная онлайн-платформа для торговли, которая пользуется огромной популярностью и охватывает множество стран. На платформе представлен обширный выбор продукции: от электроники и модной одежды до косметики, продуктов питания, товаров для дома и многого другого.

Несмотря на то, что Shopee официально не работает в России, на сайте имеется перечень стран, в которые осуществляется прямая доставка. Однако российские пользователи всё же могут найти способы воспользоваться платформой. В этом руководстве мы подробно разберем процесс создания аккаунта, оформления покупок с доставкой в Россию, а также организацию транспортировки и методы решения возможных проблем.

Как зарегистрироваться на Shopee без использования российского номера телефона.

Для регистрации на Shopee необходимо указать мобильный номер, но номера российских операторов платформа не поддерживает. Проблему можно решить, используя виртуальные номера от специализированных платформ, таких как TIGER SMS. Услуга позволяет быстро и недорого получить временный номер для регистрации. Средняя стоимость номера – всего несколько рублей.

Инструкция по регистрации на Shopee:

Зайдите на сайт TIGER SMS и создайте учётную запись.

Пополните баланс любым удобным способом – на сайте есть множество вариантов оплаты от банковских карт до криптовалют

Выберите платформу Shopee и страну регистрации (рекомендуется Таиланд, так как с ним проще всего организовать доставку через посредников).

Купите виртуальный номер, который будет доступен в личном кабинете.

Введите этот номер на Shopee, получите СМС-код и завершите регистрацию.

Созданный таким образом аккаунт будет полностью функциональным, но имейте в виду, что виртуальный номер можно использовать только для первичной регистрации.

Почему Shopee, а не AliExpress?

Сравнивая Shopee и AliExpress, важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Несмотря на то что AliExpress предоставляет широкий выбор товаров с прямой доставкой в Россию, Shopee привлекает пользователей частыми акциями, скидками и бонусными предложениями. Кроме того, вероятность столкнуться с подделками на Shopee ниже, особенно в сегментах одежды и обуви. Размеры и характеристики продукции здесь указаны более точно, что минимизирует риск неправильного выбора при заказе.

Как заказать с Shopee в Россию?

Поскольку Shopee не доставляет товары напрямую в Россию, единственным вариантом остаётся использование услуг посредников. Популярные компании, которые помогут с доставкой:

Thai Mall – надёжный посредник с внушительным опытом в данной сфере.

Доктор Таиланд – эксперт по продукции из стран Юго-Восточной Азии.

CDEK Forward – крупная логистическая компания с обширным спектром услуг.

Как воспользоваться услугами посредника для доставки?

Зарегистрируйтесь на Shopee, указав виртуальный номер телефона и адрес посредника в Таиланде.Оформите покупку, выбрав посредника для организации доставки товара.После получения товара на склад посредника он отправит его в Россию.

Преимущества использования TIGER SMS

Доступность: виртуальный номер стоит копейки.

Простота: регистрация занимает всего несколько минут.

Безопасность: личные данные остаются конфиденциальными.

Используя эти инструменты, вы сможете наслаждаться покупками на Shopee, даже если живёте в России. Удобная регистрация, выгодные предложения и надёжные посредники делают шопинг на Shopee простым и приятным!