Как заказать товар с 1688 в Россию

Сайт 1688.com - это онлайн-платформа для торговли, которая предоставляет возможность ведения оптовых закупок товаров от китайских поставщиков. Ресурс управляется компанией Alibaba Group и является одним из крупнейших в Китае, а также мире.

На 1688.com зарегистрированы тысячи поставщиков, предлагающих широкий ассортимент товаров. Сюда входит одежда, обувь, электроника, продукция для дома, строительные материалы и многое другое. Сайт ориентирован на оптовые покупки, что сказывается на требованиях по минимальным заказам.





Работа с торговой площадкой весьма популярна у бизнеса в России и целом ряде других стран. Сайт позволяет закупать любые объемы товаров для дальнейшей реализации в стране. Довольно часто возникают вопросы о том, как заказать на 1688. Это связано с не самым удобным интерфейсом ресурса, а также обилием информации только на китайском языке.

Постараемся подробнее разобраться с тем, как заказывать с сайта 1688 без посредников в Россию или другие страны. Рассмотрим особенности сотрудничества с китайскими партнерами и многое другое.

Как заказать товар на 1688 – первые шаги

Итак, Вы открываете сайт и видите обилие китайских иероглифов. Это уже серьезная преграда на пути совершения покупок, но она решается несколькими способами:

Встроенный переводчик браузера. Онлайн-переводчики сайтов (можно порекомендовать версии он Google и Яндекс). Использование специальных расширений-переводчиков из магазинов браузера.

Описанные меры упростят задачу того, как заказать в Россию с 1688.

Инструкция по регистрации

Поскольку сайт ориентирован на внутренний рынок, это далеко не так просто, как Вы могли посчитать. Рекомендуется закрыть другие вкладки браузера, а также создавать аккаунт после 19.00 по Москве (в Китае ночь и нагрузка на сервера минимальная).

Заходим на главную страницу. Нас интересует бесплатная регистрация, ссылка на которую располагается в верхней левой части страницы. Создаем личный аккаунт. Будет выдаваться большое количество полей для заполнения. Правильно указываем информацию. Когда все заполнено, перетягиваем специальный квадрат вправо (проверка на робота) и нажимаем кнопку «Подтвердить». На указанный номер отправляется код верификации. Получаем его и вводим в специальное поле.

Регистрация завершена, но стоит подождать с тем, чтобы заказать оптом с 1688. Ресурс имеет достаточно жесткую систему контроля за действиями новых пользователей. По этой причине, рекомендуется не проявлять в первые пару дней излишнюю активность. В таком случае, вероятность получения блокировки становится минимальной.

Что делать, если не приходит СМС

Это довольно распространенная проблема для иностранных номеров. В таких случаях, часто рекомендуется подождать, но это редко помогает. Попробуйте пройти процедуру регистрации позже.





Существует универсальное решение – купить виртуальный номер для 1688. Сервис «Tiger SMS» предлагает подобные услуги по минимальной цене. Получение СМС происходит через личный кабинет, можно выбрать номер любой страны, в том числе, Китая. Если сообщение не приходит, достаточно отказаться от номера (средства вернутся на счет) и купить новый.





Как заказать с сайта 1688 в Россию – инструкция

Начнем с особенностей поиска и приобретения интересующего товара. Приступаем к рассмотрению основных действий покупателя.

Выбираем интересующий товар через каталог или поиск. Представлено несколько цен, в зависимости от объема покупок.

С продавцом можно дополнительно обсудить детали. Например, на изделие наносится определенный бренд, маркировка или иная информация, а также многое другое. Когда нужно с 1688 com заказать в Россию, не все продавцы ведут диалог. Если ответа не последовало сразу или в течение нескольких часов, рекомендуется выбрать другой магазин. Как показывает практика, нет проблем с поиском аналогов для любого товара.

Отдельно, стоит сказать про значки «Экспертный выбор». Они говорят о том, что продавец отгружает большие партии, а его товар пользуется большим спросом.

Для поиска требуется воспользоваться соответствующей строкой. Не забывайте о том, что сайт рассчитан на китайских пользователей. Вводите запрос только после перевода. Поскольку имеется несколько вариантов китайских иероглифов, выбирайте тот, где рядом написано «Упрощенный».

Еще одно важное преимущество, которое позволяет проще заказывать товары с 1688 из Китая – это поиск по картинке.

Оригиналы для поиска можно брать у аналогов с российских маркетплейсов, как показывает практика, они не меняют сами фотографии, а только добавляют поверх русский текст.

Нам выдается результат и возможность использовать фильтры для классификации выдачи.

Как заказать товар с 1688 в Россию – доставка

Здесь уже начинаются сложности, поскольку отгрузка осуществляется только на склады в Китае. Необходимо выбрать регион, а после указать точный адрес.





Самостоятельный заказ имеет большое количество сложностей. По этой причине, рекомендуем внимательнее ознакомиться со следующим разделом.

Как заказать с 1688 – посредники

Если Вы хотите сотрудничать напрямую с китайскими поставщиками сайта, потребуется предусмотреть целый ряд вопросов. Это оформление в Китае юридического лица, аренда складского пространства и другие детали. Конечно, низкие цены являются огромным бонусом, но далеко не всегда люди готовы тратить свое время или нужно заказать вещи с 1688 из Китая небольшой партией. В таком случае, стоит воспользоваться услугами многочисленных посредников.





Сложно посоветовать конкретную компанию, поскольку многие из них специализируются в определенной сфере. Выбирать необходимо на основании предложенных условий – срока доставки, комиссии, а также наличия необходимых документов и отзывов.

Когда Вы ищите, как заказать с 1688 в Россию, посредник всегда устанавливает комиссию. Если проанализировать предложения на рынке, она составляет 3-5% от стоимости заказа. Как показывает практика, заказывать с 1688 в Россию самостоятельно выбирают далеко не все пользователи сайта. Большинство предпочитает обратиться в специализированную компанию, которая берет на себя все юридические вопросы, а также задачи хранения на складе и прочие моменты.

Принцип работы с посредником

Сотрудничество осуществляется в следующем формате:

Покупателю нужно заказать на 1688 com товары. Осуществляется их подбор, указание количества и передача списка посреднику. Посредник связывается с продавцами для уточнения наличия. В случае, если у данного продавца нет подходящего товара, оказывается помощь в поиске аналогов в других магазинах. Заключается договор и производится оплата заказа. Посредник оговаривает условия отгрузки с продавцами и осуществляет выкуп товаров. Груз отправляется на склад в Китае. Поставщик занимается упаковкой, консолидацией и подготовкой необходимых документов для таможенных процедур. Продавец получает свой заказ в указанной точке выдачи, производит оплату за доставку и услуги посредника.

Как видно, клиент тратит минимум времени за относительно небольшую комиссию.

У каких продавцов следует заказать через 1688

Довольно часто возникает ситуация, когда одинаковый товар по схожей цене доступен у десятков магазинов. Возникает вопрос о том, с кем именно следует начинать сотрудничество. На сайте действует специальная система репутации и рейтинга. Она зависит от количества претензий со стороны покупателей, объема поставок и ряда других факторов.

Заказывать оптом из Китая с 1688 стоит у проверенных продавцов. Самый низкий рейтинг обозначается значком одной медали. По мере увеличения их количества, растет статус. Следующий этап – это значки алмазов. Как и в предыдущем случае, они растут вплоть до 5 штук. Наивысший рейтинг обозначается коронами.



