Как заказать товар из Trendyol в Россию – устрой шопинг в Турции, не выходя из дома

Trendyol - это турецкая онлайн-платформа для электронной коммерции, специализирующаяся на продаже модной одежды, обуви, аксессуаров, косметики, товаров для дома и других товаров. Она была основана в 2010 году и с тех пор стала одной из крупнейших торговых площадок в Турции и регионе.

Все чаще можно увидеть вопросы о том, как использовать интернет магазин Trendyol com на русском и совершать заказы. Поставленная задача предусматривает ряд сложностей и «подводных камней». В данной статье постараемся подробнее разобраться со всеми вопросами, которые могут возникнуть у желающих совершить покупку.





Как открыть Trendyol на русском

Платформа предлагает огромный выбор товаров и все чаще рассматривается в качестве альтернативы китайским 1688, Alibaba и другим онлайн-площадкам. Как и всегда в подобных ситуациях, сначала нужно устранить языковой барьер.

Стоит сказать сразу – Trendyol на русском языке в Турции недоступен. Подобной опции просто нет в функционале сайта. Мало того, в Россию не предусматривается доставки. В этом можно убедиться, если посмотреть список стран отправки.





Сайт весьма консервативен в этом плане, нет даже кнопки смены языка на английский. Несмотря на это, подобная возможность имеется в приложении. Необходимо войти в настройки и выбрать нужный язык из меню (Trendyol на русском языке отсутствует).

В наши дни подобный фактор не является проблемой, поскольку можно воспользоваться различными способами:

Встроенный переводчик в браузере. Например, подобная опция имеется в Google Chrome. Она активируется автоматически или задается в настройках. Установить расширение для автоматического перевода через специальный магазин в браузере. Зайти на ресурс через онлайн-переводчики Google или Яндекс.

Когда языковой барьер устранен, можно переходить к следующему этапу.

Как осуществляется заказ и доставка в Россию с Trendyol

Здесь начинается второй раунд сложностей, с которыми придется столкнуться покупателям. Имеется сразу несколько проблем, требующих решения. Например, у россиян возникнут сложности с оплатой. Наибольшей проблемой считается тот факт, что Trendyol не предлагает услугу доставки в РФ.





Оптимальным решением станет обращение к посредникам. Большое количество компаний предлагает купить нужный товар в Турции и отправить его в Россию. Это относится, как к розничным приобретениям, так и крупным партиям. На нашем сайте есть статья, где мы рассматриваем вопросы заказа товара из Турции в РФ.

Лучшие посредники для покупок с Trendyol

На данном поприще работают многочисленные компании. Перечислим наиболее известные:

eShopsTurkiye. Быстрый и удобный сервис заказа и доставки товаров из интернет-магазинов Турции. LiteMF. Удобный сайт с оперативной обратной связью и быстрой доставкой до двери. Parcel 34. Большой выбор дополнительный опций и доступная ценовая политика. Купитурк. Надежный посредник, который не первый год работает на турецком рынке. СДЭК. Одна из крупнейших логистических компаний в России, список услуг которой включает доставку товаров из иностранных магазинов.

Это только небольшая часть из доступных организаций. По данному направлению работают не только компании, но и частные лица. При выборе необходимо учитывать собственные запросы – объем покупок, сумму заказа и другие факторы. Обязательно ознакомьтесь с отзывами клиентов, особенно, последними. Разберем на примере, как заказать посылку из интернет-магазина Trendyol с помощью сервиса CDEK Forward.

Как заказать из Trendyol в Россию через посредника CDEK Forward

Желаете сэкономить? В таком случае, не обязательно полностью отдавать на аутсорс задачу покупки посредникам. Можно самостоятельно совершить заказ на сайте онлайн-магазина Trendyol. В качестве адреса доставки заказа указывается склад посредника. Подробнее рассмотрим такой вариант сотрудничества, на примере сервиса CDEK Forward. Стоимость доставки 1 кг в Россию составляет 1300-1400 рублей (для европейской части страны), при увеличении массы посылки, условия становятся более выгодными.

Регистрация в Trendyol. Необходимо создать учетную запись, чтобы получить возможность совершения покупок. Если с этим пунктом возникают сложности, то в конце статьи расскажем пути их решения. Согласование деталей. Сервис CDEK Forward предлагает адреса складов, которые указываются на Trendyol в качестве места доставки. Выбор товара. Помещаем понравившиеся вещи в корзину. Оплата.

Для оплаты потребуется карта иностранного банка. Если у вас нет такой возможности, то можно воспользоваться услугами байеров, которые за определенный процент оплатят ваш заказ за границей. На СДЭКе есть отдельный раздел для этой услуги: В нем вы можете оставить заявку на оплату вашего товара. После ответа на вашу заявку, вы сможете оплатить стоимость заказа и услуг байера удобным для вас способом. В роли посредника здесь выступает непосредственно сам сервис СДЭК, что гарантирует выполнения условий выкупа после перевода вами средств.

5. Оформление заказа. Компании СДЕК необходимо сообщить сведения о покупке, адресе доставки в РФ и другие детали. Для этого достаточно заполнить специальную карточку, процесс максимально прост и удобен.

6. Сбор посылки. Сотрудники турецкого склада примут заказ и отправят его в РФ.

7. Доставка посредником в РФ. Срок составляет от 7 дней. Посылка придет на любой склад СДЭК или можно заказать курьера на дом.

Часто можно услышать вопрос о том, насколько выгодно заказать из Trendyol в Россию. Для примера представим условия доставки посылки массой 1 кг. Как видим, выходит незначительная сумма, которая многократно компенсируется экономией. Это особенно актуально, если участвовать в распродажах.

Особенности регистрации в Trendyol

Для создания профиля на торговой площадке, необходимо ввести номер телефона. Российский контакт не всегда позволяет получить СМС. Это можно понять, если ознакомиться с отзывами пользователей интернет. Когда рассматривается Россия, Trendyol не склонен идти навстречу нашим соотечественникам.

Самое простое решение – это использовать турецкий виртуальный номер для регистрации. Поставленная задача выполняется в пару кликов. Новый аккаунт не будет иметь отличий от того, при создании которого использовался реальный номер.





Другим преимуществом виртуального номера является обеспечение полной анонимности. Его нельзя привязать к конкретному человеку. Плюс, появляется возможность избежать попадания в базы данных и постоянного получения спама.