WeChat – это мессенджер, социальная сеть и приложение для мобильных платежей, разработанное китайской компанией Tencent. Оно выпущено в 2011 году и быстро стало одним из крупнейших в мире. Ежедневная аудитория активных пользователей превышает миллиард человек.

Функционал включает не только обмен сообщениями. Среди наиболее востребованных опций отмечается новостная лента, дополнительные мини-программы, кошелек и прочее. Мессенджер незаменим для тех, кто собирается посетить Китай, интересуется его культурой или хочет вести бизнес с этой страной.





Довольно часто возникает вопрос о том, как восстановить Вичат. Необходимость в подобной процедуре возникает в результате блокировки со стороны администрации, потери пароля и иных факторов. Постараемся подробнее разобраться с тем, как это сделать.

Если не получается найти действенный способ, как восстановить WeChat, остается только создать новый аккаунт. Завести его сложнее, чем в других социальных сетях. Может потребоваться помощь друга или использование иностранного номера. Сервис «Tiger SMS» всегда готов оказать помощь в данном деле. На сайте можно купить виртуальные номера для WeChat по низкой цене. Они позволяют получить СМС через интернет, а приобретение происходит в несколько кликов.

Как восстановить аккаунт в Вичат

Перечислим основные способы решения проблемы. Последовательность действий сильно зависит от того, был ли профиль заблокирован или утерян пароль.

Переустановка приложения. Зачастую, блокировка Вичат происходит из-за использования программы со сторонних ресурсов. Главным методом считается удаление с последующей установкой с официального сайта. Общение со службой техподдержки. Данный способ, как восстановить пароль WeChat работает далеко не всегда. На экране входа необходимо найти кнопку «Не удается войти?». Выбираем вариант «Запросить восстановление пароля» и заполняем предложенную форму. Как правило, заявление рассматривается в течение 24 часов. Согласно статистике и отзывам, большинство просьб отклоняется. Использование проверочного кода. Действенный способ того, как восстановить Вичат если забыл пароль. Возможен только в том случае, если имеется доступ к привязанному мобильному телефону. Схема достаточно проста, поскольку нужно только следовать инструкции и заполнять все поля выданной формы.





Мессенджер имеет опцию удаления учетной записи. Если подобные действия произведены, то в течение некоторого времени восстановление является возможным. Когда отведенный срок завершится, аккаунт стирается навсегда.

Чтобы восстановить Вичат на новом телефоне, можно воспользоваться специализированным ПО. Приложение Aiseesoft FoneLab подходит для устройств на iOS, Android и других операционных системах.

Как восстановить аккаунт WeChat (регистрация нового профиля)

Ранее уже отмечалась ситуация, когда нет возможности вернуть старую учетную запись. В таком случае, необходимо снова пройти регистрацию. Сервис «Tiger SMS» предлагает виртуальные номера для верификации. Подробно рассмотрим инструкцию по созданию профиля:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Это позволит покупать виртуальные номера и пользоваться другим функционалом. Можно использовать электронную почту или создать учетную запись в один клик за счет импорта данных. Последний способ совершенно безопасен, гарантируется конфиденциальность. Пополняем баланс на нужную сумму. Покупаем номер для Вичат. Для этого, необходимо указать сервис и страну, после чего нажимается соответствующая кнопка. Переходим на страницу оплаты, где подтверждается покупка и списываются средства с личного счета. В окне регистрации мессенджера указываем приобретенный виртуальный номер. В профиле на «Tiger SMS» выбираем «Посмотреть код». Эту кнопку необходимо нажать в разделе «Активные номера». копируем код и вставляем его в окне регистрации.

В нашем распоряжении новая учетная запись. Возможно, потребуется ее подтверждение с помощью другого пользователя или через службу техподдержки. Это дополнительные правила самого сервиса. Мы же подробно рассмотрели, как восстановить Вичат в 2023 году.