 Как создать GroupMe аккаунт?
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Как верифицировать GroupMe аккаунт?

Содержание

Как получить код подтверждения для GroupMe?

Шаг 1. Авторизация на нашем сайте

Шаг 2. Выбор номера

Шаг 3. Финал

Как верифицировать GroupMe аккаунт?

GroupMe представляет собой удобное приложение в бесплатном формате для обмена СМС. В нем можно иметь как личную переписку, так и создавать групповые чаты. Регистрация на данной платформе возможна с помощью учетной записи Microsoft или номера телефона. Однако, что делать, если нужно создать несколько аккаунтов или один, но анонимный, для GroupMe? Ответ – купить временный виртуальный номер.

Это такие номера, которые выдаются на небольшой срок, в течение которого пользователь должен получить код подтверждения. Приобрести подобный номер телефона возможно на многих сайтах, включая наш – TIGER SMS. Немного о нас:

·         Предоставляем доступ к номерам из большого количества стран;

·         Вы можете работать с нами через API;

·         Конкурентоспособные цены;

·         Дружелюбная служба поддержки. 

Как получить код подтверждения для GroupMe?

Процесс верификации не такой сложный. Однако нужно брать во внимание одну важную деталь: ваша интернет-геолокация должна совпадать с оператором страны временного номера.

Шаг 1. Авторизация на нашем сайте

Откройте сайт TIGER SMS и создайте учетную запись с помощью электронной почты или быстрого входа через доступные сервисы.

 

 

Шаг 2. Выбор номера

Перед покупкой номера пополните счет вашего аккаунта. Далее перейдите в раздел «Купить номер» и укажите обозреваемый сервис и нужную вам страну. Сделать это быстро вы можете с помощью поисковой строки.

 

 

Шаг 3. Финал

Начните регистрацию в GroupMe и укажите ваш виртуальный номер телефона. Далее на ваш номер (который находится в разделе «Активные номера») придет код, который вы можете посмотреть по кнопке «Получить СМС». (ВАЖНО!) Не стоит беспрерывно нажимать на кнопку, в таком случае вы рискуете получить СМС с неправильным кодом.

 

 

Данный метод является достаточно безопасным и надежным. Пользоваться им вы можете без ограничений. Регистрируйтесь на нашем сайте и создавайте аккаунты на всех доступных сервисах!

Дмитрий Петров
Автор: Дмитрий Петров

Исследует новейшие стратегии цифрового маркетинга, уделяя особое внимание тенденциям в социальных сетях и аналитике поведения потребителей. Его содержательные статьи помогают специалистам по маркетингу оставаться в курсе событий в быстроразвивающейся индустрии.