Как зарегистрировать второй аккаунт в Signal: виртуальные номера

Сохранение конфиденциальности в цифровом мире — это важная задача для многих из нас. Сегодня мы расскажем, как создать второй аккаунт в популярном мессенджере Signal, используя временный виртуальный номер от TIGER SMS.

Немного о Signal

Signal - один из самых безопасных мессенджеров, который защищает вашу переписку и звонки шифрованием "end-to-end". Но что делать, если вам нужно использовать еще один аккаунт, например, для работы или отдельного круга общения? Как обойти ограничение на один номер в Signal?

Выход есть - с помощью TIGER SMS вы можете приобрести временный виртуальный номер и использовать его для регистрации второго аккаунта в Signal. Это просто, быстро и, что самое главное, безопасно!

В этой статье мы подробно расскажем, как зарегистрировать дополнительный аккаунт в Signal с помощью TIGER SMS. Вы узнаете, как настроить все необходимое и получите пошаговую инструкцию. Так что давайте начнем!

1) Первый шаг - регистрация на сайте TIGER SMS

Это займет всего пару минут. Перейдите на сайт TIGER SMS и нажмите "Зарегистрироваться". Введите свои данные, включая электронную почту и пароль, а затем подтвердите регистрацию.

2) Теперь в личном кабинете пополните свой баланс. Это можно сделать несколькими способами: банковской картой, через электронные кошельки или криптовалютой.

3) Следующий шаг - выбор номера для регистрации в Signal

4) Перейдите в раздел "Купить номер" и выберите сервис "Signal". Здесь вам будут доступны различные страны, в которых TIGER SMS предоставляет временные номера. Выберите подходящий вариант и оформите заказ.

Через несколько секунд после оплаты ваш новый виртуальный номер будет готов к использованию. Найдите его в разделе "Активные номера" в личном кабинете TIGER SMS.

Теперь можно переходить к регистрации второго аккаунта в Signal

Откройте мобильное приложение Signal, перейдите в настройки и выберите "Добавить другой аккаунт". Введите номер, который вы получили от TIGER SMS, и завершите процесс регистрации.

Готово! Теперь у вас есть два полностью независимых аккаунта в Signal, защищенных шифрованием. Вы можете использовать их для разных целей: работа, личное общение, анонимные чаты и многое другое.

Что в итоге?

Регистрация второго аккаунта в Signal с помощью TIGER SMS открывает новые возможности для управления вашей онлайн-конфиденциальностью. Вы можете легко создать дополнительный канал связи, не раскрывая свой основной номер. Это особенно полезно для тех, кто часто общается с новыми людьми или работает в сфере, где требуется дополнительная защита данных.

Так что не упустите возможность усилить свою цифровую безопасность прямо сейчас. Воспользуйтесь услугами TIGER SMS и создайте второй аккаунт в Signal за считанные минуты.