Как создать второй аккаунт Фейсбук

*Facebook – это социальная сеть №1 в мире, число активных пользователей которой составляет около 3 миллиардов человек. Далеко не всегда достаточно одного профиля. Может потребоваться завести второй аккаунт *Фейсбук. Это потребует использования электронной почты или номера. Второй вариант является более удобным, поскольку социальная сеть будет постоянно предлагать подключить мобильный телефон.





У Вас нет дополнительного номера или не желаете использовать собственный? На помощь придет сервис “Tiger SMS”. Здесь можно купить виртуальный номер для *Facebook в несколько кликов. Особенно важным для клиентов является минимальная стоимость и удобный интерфейс.

Можно ли иметь два аккаунта *Фейсбук

Ряд пользователей интересует вопрос о том, допускается ли владеть более, чем одним профилем. Обратимся непосредственно к правилам социальной сети. Два аккаунта *Facebook не запрещены, ни один из них не будет забанен по данной причине. Блокировка осуществляется только в том случае, если происходит нарушение пользовательского соглашения.

Другая причина бана – это подозрительная активность. Если создать много аккаунтов в *Фейсбук, система безопасности посчитает это подготовкой к рассылке спама или накрутке. Это приведет к блокировкам или наложению ограничений.





Существует множество причин, по которым необходимо иметь 2 аккаунта на *Facebook. К наиболее популярным следует отнести:

разделение работы и личной жизни;

обеспечение анонимности в сети;

множественная регистрация для продвижения.

Отдельно, необходимо сказать о работе социальной сети в России. Поскольку она заблокирована Роскомнадзором, для доступа потребуется изменить геолокацию.

Покупка виртуального номера для второго аккаунта на *Facebook

Приведем пошаговую инструкцию:

Регистрируемся на сайте “Tiger SMS”. Необходимо ввести адрес электронной почты или воспользоваться возможностью создания учетной записи в один клик за счет импорта данных. Вне зависимости от выбранного варианта, личная информация о пользователе остается анонимной. Чтобы использовать магазин, требуется пополнить баланс. Выбираем один из предложенных способов пополнения, осуществляем перевод. Средства поступают на счет моментально или максимально быстро. На данном этапе, мы можем купить виртуальный номер, чтобы создать один или несколько аккаунтов *Фейсбук. Сначала, выбираем сервис, потом указываем страну. Стоимость будет отображаться рядом с государством. Когда выбор сделан, активируется кнопка «Купить». Поскольку список доступных сервисов и стран включает сотни позиций, рекомендуется воспользоваться строкой поиска. Нас переносит на страницу оплаты. Средства будут списываться с личного счета.

Покупки можно посмотреть в разделе «История номеров». Их можно использовать немедленно или в любое удобное время.

Как создать второй аккаунт в *Фейсбуке

Приступаем к главному этапу – регистрации профиля в социальной сети:

Открываем стартовую страницу. Необходимо заполнить личную информацию. В разделе с номером вводим тот, который куплен ранее на сайте “Tiger SMS”. Когда все поля заполнены, нажимаем кнопку «Регистрация». Система оповещает об отправке сообщения. Чтобы его получить, необходимо перейти на сайт “Tiger SMS” в личный кабинет. Важным преимуществом сервиса является моментальное получение сообщений. Напротив интересующего номера нажимаем «Смотреть СМС», нам выдается код авторизации. На сайте *Facebook вводим код в соответствующее поле. Создание профиля считается завершенным.

Если регистрируется много аккаунтов *Фейсбук, рекомендуется воспользоваться специальными программами-анонимайзерами.

*Meta Platforms Inc к которой относится Facebook, признана экстремистской организацией на территории РФ





