Как создать Тик Ток без номера

Тик Ток (TikTok) - это приложение для создания и просмотра коротких видеороликов, популярное среди молодежи. Оно позволяет пользователям записывать и делиться видео, используя музыку, фильтры, эффекты и инструменты редактирования. Проект был создан китайской компанией ByteDance в 2016 году и быстро стал одним из самых популярных приложений в мире.

Довольно часто возникает вопрос о том, можно ли зарегистрироваться в Тик Ток без номера телефона. Для ответа, ознакомимся со стартовой страницей, она имеет следующий вид.





Несмотря на наличие вариантов импорта данных из социальных сетей, мобильный номер будет запрошен в процессе создания профиля. Это требуется для подтверждения аккаунта и обеспечения безопасности пользователя. Однако, можно купить временный номер телефона на сайте «Tiger SMS». Сервис предлагает низкие цены, большой выбор и моментальное получение СМС.

Когда требуется зарегистрировать Тик Ток без номера

Зачем используется подобный способ создания профиля? Существует несколько основных причин:

Необходимость наличия нескольких аккаунтов. Зачастую, обычный человек имеет 1-2 мобильных номера. Соответственно, его возможности регистрации в Тик Ток ограничены. Виртуальный номер позволяет не покупать дополнительные Сим-карты. Анонимность. Можно не волноваться по поводу «цифрового следа». Виртуальный номер ничего не связывает с конкретным человеком. Массовая регистрация. Покупка виртуальных телефонов – это единственный эффективный способ создания большого количества аккаунтов в Tik Tok. Они потребуются для продвижения, ведения рекламных кампаний, накруток или иных целей.





В любом случае, регистрация в Тик Ток без номера телефона (реального) не требует много времени. Это простой процесс, который следует рассмотреть подробнее.

Как купить виртуальный номер для Тик Ток

Для совершения покупок на сайте «Tiger SMS», необходимо иметь учетную запись. Приведем пошаговую инструкцию:

Регистрируем профиль. Стандартный подход включает указание адреса электронной почты, на который будет отправлено письмо. Чтобы создать аккаунт в один клик, можно импортировать данные из социальных сетей или сервисов. Совершать покупки можно за счет средств на личном счете. Переходим на страницу оплаты, где представлены доступные способы пополнения. Выбираем подходящую платежную систему и указываем сумму перевода. Средства поступают на счет мгновенно. Приобретаем виртуальный номер. Открываем главную страницу или личный профиль, где имеется магазин. В левой колонке выбираем сервис из списка. В нашем случае, это социальная сеть TikTok. В правой колонке появляется список доступных стран, рядом с которыми указывается цена за один номер. Нажимаем кнопку «Купить». Переходим к оплате. Необходимая сумма будет списана с личного счета пользователя.

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Как завести Тик Ток без номера (реального)

Переходим, непосредственно, к созданию профиля на данной платформе. Инструкция выглядит следующим образом:

Переходим на страницу регистрации. Перед нами появляется несколько способов создания учетной записи, среди которых нужно выбрать первый вариант «Ввести телефон или электронную почту». В появившемся окне указываем виртуальный номер, который купили ранее. Не забудьте правильно указать код страны, если его необходимо сменить. Нажимаем «Отправить код». Чтобы принять код, необходимо перейти в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». Сообщение приходит мгновенно, достаточно в разделе «Активные номера» нажать кнопку «Получить СМС». Копируем шесть цифр нажатием соответствующей иконки или запоминаем их. Возвращаемся на сайт Tik Tok. Вводим шестизначный код и продолжаем регистрацию. Заполняем все поля, чтобы завершить данный процесс.

Мы рассмотрели инструкцию, как сделать Тик Ток без номера телефона. На сайте «Tiger SMS» имеется огромное количество номеров из большинства стран мира. Если не желаете столкнуться с ограничениями, наложенными на российских пользователей, измените свою геолокацию.