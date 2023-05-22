Как создать Телеграм без номера телефона
Содержание
Телеграм без номера – есть ли отличия
Зачем создавать Телеграмм без номера телефона
Как зарегистрироваться в телеграм без номера телефона – инструкция
Telegram – это удобный мессенджер, который относится к числу наиболее популярных в мире и входит в пятерку самых загружаемых приложений. Число активных пользователей по всему миру превысило 700 миллионов человек. Особенного внимания заслуживает возможность общения в группах и на каналах, не составит труда найти интересные подборки под конкретные запросы.
Если вас интересует, как создать аккаунт в Телеграмме без номера телефона, то может показаться, что сделать это невозможно. Мессенджер не предлагает других способов завести учетную запись. Здесь существует удобная «лазейка» - можно купить виртуальный номер для регистрации в Telegram. Подобную услугу предлагает сервис «Tiger SMS», где обеспечивается сочетание низких цен, анонимности и интуитивно понятного интерфейса.
Телеграм без номера – есть ли отличия
Часто люди интересуются, возникают ли проблемы при регистрации аккаунтов на виртуальные номера. Не нужно переживать на этот счет. Для системы виртуальный и реальный номер ничем не отличаются, после их ввода, отправляется сообщение с кодом подтверждения. В случае виртуального телефона, его можно получить через СМС, что дешевле, быстрее и удобнее. Именно по этой причине, многие выбирают регистрацию Телеграмм без номера телефона (реального). Полученный профиль обладает полными функциональными возможностями. Что не менее важно, он не вызывает подозрений у системы безопасности мессенджера.
Зачем создавать Телеграмм без номера телефона
Нежелание использовать реальный контакт вполне оправдано, для этого имеется несколько причин:
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Анонимность. Виртуальный номер никак не связан с конкретным человеком, созданный таким образом профиль надежно скрывает данные своего владельца.
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Разделение личной жизни и работы. Часто, требуется несколько аккаунтов и у каждого имеются свои задачи.
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Продвижение. Можно легко создать аккаунт Телеграмм без номера для ведения рекламной кампании. В таком случае, требуется большое число учетных записей, что не так сложно реализовать.
Можно отдельно сказать про ситуацию, когда происходит регистрация на телефон какой-либо страны, что незаменимо для некоторых ситуаций.
Как зарегистрироваться в телеграм без номера телефона – инструкция
Рассмотрим все этапы создания профиля – от начала и до конца:
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Прежде всего, необходимо зарегистрироваться на «Tiger SMS». Только с наличием учетной записи можно воспользоваться функционалом сайта. Система предлагает два варианта, классический – это использование электронной почты. Можно создать профиль в один клик, за счет импорта данных из Вконтакте, Google или Телеграмм.
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Пополняем счет, чтобы приобрести виртуальный номер. Переходим в соответствующий раздел из меню, после чего выбираем один из предложенных способов и вводим сумму.
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Приступаем к покупке. Сначала, в левом столбце указываем сервис (Telegram), в правом нам выдается перечень стран. Выбираем подходящее государство, активируется кнопка «Купить».
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Выбираем количество, деньги списываются с личного счета пользователя.
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Все виртуальные номера пользователя содержатся в разделе «История номеров».
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Теперь рассмотри непосредственно то, как зарегистрироваться в Телеграмм без номера телефона. Открываем страницу создания профиля в приложении, программе или на сайте. Вводим виртуальный номер, который куплен в предыдущих пунктах.
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Система отправляет СМС с кодом доступа. Чтобы его получить, необходимо перейти в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». Уведомления поступают практически моментально. Необходимо нажать «Смотреть СМС».
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После копирования кода, возвращаемся к странице регистрации Telegram. Вводим цифры и система завершает авторизацию.
Необходимо уточнить важный момент о том, создать аккаунт в Телеграмме без номера телефона. Первоначально, система совершает звонок. Виртуальный номер не способен его принять, поэтому потребуется подождать некоторое время, пока не разблокируется опция отправки СМС.