Как создать страницу в ВК без номера телефона

Вконтакте является самой популярной социальной сетью России, количество активных пользователей превышает 70 миллионов человек в день. Сейчас сложно найти человека, который бы не имел собственного профиля ВК. Доступны обширный функциональные возможности – общение, поиск людей, выкладывание фото/видео, создание историй и многое другое. У социальной сети имеется огромный потенциал для бизнеса, поскольку сложно представить сервисы с аналогичным охватом аудитории.





Часто можно услышать вопрос о том, как зарегистрироваться в ВК без номера. Если мы посмотрим на окно создания аккаунта, то не увидим других вариантов, кроме ввода мобильного телефона.

Раньше имелась опция с адресом электронной почты, но она уже длительное время недоступна. Когда рассматривается регистрация в ВК без номера телефона, имеется ввиду использование анонимных контактов. Сервис «Tiger SMS» предлагает удобное решение. Можно купить виртуальный номер для ВК или целую партию, в зависимости от запросов. Постараемся подробнее разобраться в этом вопросе.





Можно ли зарегистрироваться в ВК без номера?

Никто не запрещает одному человеку иметь несколько профилей. Зарегистрироваться в ВК без номера телефона необходимо в одном из следующих случаев:

Создание второго аккаунта. Вы уже имеете одну страничку, а для другой нет дополнительного мобильного номера. Обеспечение анонимности. Хотите обсуждать различные темы или имеете интересы, которые не желаете афишировать на главном профиле? Регистрация по фейковыми данными решает подобные проблемы. Продвижение и пиар. Как уже отмечалось ранее, ВК является отличным инструментом для бизнеса. Для накруток необходимы сотни аккаунтов, для которых требуется приобрести партию одноразовых номеров.

Сайт «Tiger SMS» поможет при любом запросе.

Регистрация в ВК без номера телефона – пошаговая инструкция

Перед тем, как зарегистрироваться в ВК без номера необходимо приобрести виртуальный номер для смс. Процесс покупки реализован максимально просто, чтобы не отнимать время клиентов.

Проходим процедуру регистрации, если первый раз пользуетесь сервисом или авторизуемся в личном кабинете. Переходим в раздел пополнения счета, где выбираем подходящий вариант из списка доступных. Теперь необходимо купить виртуальный номер для Вконтакте. Выбираем данную социальную сеть в левой колонке, а в правой указываем желаемую страну. Если необходима массовая активация профилей, перетащите соответствующий ползунок. Система переносит в личный кабинет, где совершается покупка. Приобретенный номер можно найти в разделе «История номеров». Для удобства пользователя, имеется несколько вариантов сортировки, что облегчает поиски при большом количестве покупок. Копируем виртуальный номер и проходим регистрацию в ВК. Данный процесс ничем не отличается от варианта, когда используется реальный телефон. Нажимаем “Отправить СМС” для получения сообщения с кодом подтверждения. После отправки проверочного кода от ВК возвращаемся на сайт “Тигр СМС” и нажимаем “Смотреть смс”. Копируем полученный код и вставляем на сайте ВКонтакте.

Мы подробно рассмотрели, как создать аккаунт вк без номера телефона. Если регистрируется большое количество профилей, необходимо использовать специальные программы-анонимайзеры для смены IP и других параметров пользователя. Это убережет от бана со стороны автоматической службы безопасности ВК.

Почему создать страницу в ВК без номера телефона лучше через сервис «Tiger SMS»

Не будем скрывать наличие большого количества конкурентов в данной сфере. Мы не боимся говорить о них, поскольку регистрация вконтакте без номера телефона с нашей помощью имеет преимуществ:

полная анонимность для клиента;

удобный личный кабинет с простой системой покупки;

доступная ценовая политика;

огромный выбор виртуальных номеров;

различные способы пополнения счета на выбор;

быстрое получение СМС;

программа лояльности для постоянных покупателей.

Если, по какой-либо причине, СМС не пришло на виртуальный номер, мы автоматически возвращаем клиенту деньги без дополнительных вопросов.