Как создать страницу в ВК без номера телефона
Содержание
Можно ли зарегистрироваться в ВК без номера?
Регистрация в ВК без номера телефона – пошаговая инструкция
Почему создать страницу в ВК без номера телефона лучше через сервис «Tiger SMS»
Вконтакте является самой популярной социальной сетью России, количество активных пользователей превышает 70 миллионов человек в день. Сейчас сложно найти человека, который бы не имел собственного профиля ВК. Доступны обширный функциональные возможности – общение, поиск людей, выкладывание фото/видео, создание историй и многое другое. У социальной сети имеется огромный потенциал для бизнеса, поскольку сложно представить сервисы с аналогичным охватом аудитории.
Часто можно услышать вопрос о том, как зарегистрироваться в ВК без номера. Если мы посмотрим на окно создания аккаунта, то не увидим других вариантов, кроме ввода мобильного телефона.
Раньше имелась опция с адресом электронной почты, но она уже длительное время недоступна. Когда рассматривается регистрация в ВК без номера телефона, имеется ввиду использование анонимных контактов. Сервис «Tiger SMS» предлагает удобное решение. Можно купить виртуальный номер для ВК или целую партию, в зависимости от запросов. Постараемся подробнее разобраться в этом вопросе.
Можно ли зарегистрироваться в ВК без номера?
Никто не запрещает одному человеку иметь несколько профилей. Зарегистрироваться в ВК без номера телефона необходимо в одном из следующих случаев:
Создание второго аккаунта. Вы уже имеете одну страничку, а для другой нет дополнительного мобильного номера.
Обеспечение анонимности. Хотите обсуждать различные темы или имеете интересы, которые не желаете афишировать на главном профиле? Регистрация по фейковыми данными решает подобные проблемы.
Продвижение и пиар. Как уже отмечалось ранее, ВК является отличным инструментом для бизнеса. Для накруток необходимы сотни аккаунтов, для которых требуется приобрести партию одноразовых номеров.
Сайт «Tiger SMS» поможет при любом запросе.
Регистрация в ВК без номера телефона – пошаговая инструкция
Перед тем, как зарегистрироваться в ВК без номера необходимо приобрести виртуальный номер для смс. Процесс покупки реализован максимально просто, чтобы не отнимать время клиентов.
Проходим процедуру регистрации, если первый раз пользуетесь сервисом или авторизуемся в личном кабинете.
Переходим в раздел пополнения счета, где выбираем подходящий вариант из списка доступных.
Теперь необходимо купить виртуальный номер для Вконтакте. Выбираем данную социальную сеть в левой колонке, а в правой указываем желаемую страну. Если необходима массовая активация профилей, перетащите соответствующий ползунок.
Система переносит в личный кабинет, где совершается покупка.
Приобретенный номер можно найти в разделе «История номеров». Для удобства пользователя, имеется несколько вариантов сортировки, что облегчает поиски при большом количестве покупок.
Копируем виртуальный номер и проходим регистрацию в ВК. Данный процесс ничем не отличается от варианта, когда используется реальный телефон.
Нажимаем “Отправить СМС” для получения сообщения с кодом подтверждения.
После отправки проверочного кода от ВК возвращаемся на сайт “Тигр СМС” и нажимаем “Смотреть смс”.
Копируем полученный код и вставляем на сайте ВКонтакте.
Мы подробно рассмотрели, как создать аккаунт вк без номера телефона. Если регистрируется большое количество профилей, необходимо использовать специальные программы-анонимайзеры для смены IP и других параметров пользователя. Это убережет от бана со стороны автоматической службы безопасности ВК.
Почему создать страницу в ВК без номера телефона лучше через сервис «Tiger SMS»
Не будем скрывать наличие большого количества конкурентов в данной сфере. Мы не боимся говорить о них, поскольку регистрация вконтакте без номера телефона с нашей помощью имеет преимуществ:
полная анонимность для клиента;
удобный личный кабинет с простой системой покупки;
доступная ценовая политика;
огромный выбор виртуальных номеров;
различные способы пополнения счета на выбор;
быстрое получение СМС;
программа лояльности для постоянных покупателей.
Если, по какой-либо причине, СМС не пришло на виртуальный номер, мы автоматически возвращаем клиенту деньги без дополнительных вопросов.