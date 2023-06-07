Как создать много почт Gmail?

Gmail - это сервис электронной почты, созданный компанией Google. Он позволяет отправлять и получать электронные письма, создавать задачи и события в календаре, а также обмениваться файлами. Функционал постоянно дорабатывается и дополняется. Gmail доступен через веб-интерфейс или мобильное приложение на устройствах Android и iOS. Аккаунт также интегрирован с другими сервисами, такими как Google Drive, Calendar и Meet.

Если необходима вторая почта Gmail, требуется зарегистрировать новый профиль. В процессе заполнения информации, появится окно следующего вида.





Использование номера телефона является обязательным условие для того, чтобы создать 2 почту Gmail. У Вас нет лишнего мобильного или хотите использовать иностранный контакт? В таком случае, сервис «Tiger SMS» готов помочь. На сайте можно купить виртуальный номер для регистрации Gmail. Новый аккаунт не будет иметь никаких отличий от того, который создан с использованием обычного телефона. В каталоге доступны номера из большого количества стран по цене от нескольких рублей.

Можно ли иметь 2 аккаунта Gmail

Компания Google требует мобильный для верификации, чтобы избежать простого создания фейковых профилей и ботов. Подобная практика получила большую популярность. Подробнее разберемся с тем, можно ли иметь несколько аккаунтов Gmail. Для этого, ознакомимся с пользовательским соглашением и правилами платформы.





Сервис не запрещает иметь 2 аккаунта Gmail com. Допускается даже большее их количество. Основное требование заключается в недопустимости нарушения правил. Они касаются отправки спама, распространения незаконного контента и прочего. Так же, система безопасности автоматически заблокирует новые аккаунты, при массовой регистрации с одного IP. Для ухода от блокировки, в таком случае, используются программы-анонимайзеры.

Как создать вторую почту в Gmail – покупка виртуального номера

Рассмотрим все этапы создания новой учетной записи. Процесс можно условно разделить на две части. Сначала, приобретаем виртуальный номер, а потом используем его для регистрации электронной почты.

Создаем учетную запись на сайте «Tiger SMS». Это позволит воспользоваться магазином для покупки виртуального номера. Предусматривается стандартная схема регистрации. При необходимости, можно создать профиль в один клик за счет импорта данных. Сервис гарантирует, что сведения о клиенте не станут доступными третьим лицам. Пополняем баланс. Пользователям доступно несколько способов перевода средств – от электронных кошельков до криптовалюты. Обычно, деньги поступают на счет моментально. Приступаем к покупке виртуального номера, который позволит зарегистрировать второй аккаунт Gmail. В магазине имеется два поля – в левом указывается сервис, а в правом страна. Когда оба варианта выбраны, становится активной кнопка «Купить». Все приобретения можно найти в разделе «История номеров». Активация доступна в любой удобный момент.

Сервис не накладывает ограничений на количество покупок. Сервис предоставляет 20 минут, чтобы отменить заказ нажатием на соответствующую кнопку. Средства будут немедленно возвращены на счет.

Как создать вторую электронную почту на Gmail с помощью виртуального номера

Необходимо следовать инструкции:

Открываем официальный сайт Gmail или приложение. Нажимаем кнопку «Создать аккаунт». Следует несколько окон с полями, которые нужно заполнить. На последнем этапе появляется графа для ввода мобильного. Записываем виртуальный номер, который приобрели ранее. Особое внимание уделяется коду страны, не забудьте его поменять (если есть такая необходимость). Нам требуется получить СМС. Переходим в профиль на сайте «Tiger SMS». Нас интересует раздел «Активные номера», где нажимаем кнопку «Получить СМС». Копируем или запоминаем уникальный код. В окне регистрации почты Gmail вводим код и завершаем регистрацию.

Процесс максимально прост и отнимаем минимум времени. Описанным способом можно создать много аккаунтов Gmail.