 Как создать новый Apple ID без личного номера телефона
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Как создать новый Apple ID без личного номера телефона

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Процесс создания Apple ID без использования настоящего номера следующий

Как создать новый Apple ID без личного номера телефона

Определенная группа пользователей может не желать привязывать свой настоящий номер телефона к своему аккаунту Apple ID. По каким причинам?

 

Во-первых, это касается вопросов конфиденциальности.

Во-вторых, это связано с вопросами безопасности.

 

Что же делать тем, кто желает создать аккаунт Apple ID без привязки своего настоящего номера? 

В этом случае сервис Tiger-SMS становится незаменимым инструментом. Виртуальный номер, предоставляемый этим сервисом, представляет собой временный телефонный номер, способный принимать SMS-сообщения с кодами подтверждения.

 

Процесс создания Apple ID без использования настоящего номера следующий:

 

1.  Регистрация на сервисе Tiger-SMS.

 

2.  Пополнение баланса в сервисе. Обычно для приобретения виртуальных номеров не требуется больших затрат.

 

3.  Выбор страны, для которой необходим виртуальный номер, на сайте Tiger-SMS.

 

4.  Создание аккаунта Apple ID на официальном веб-сайте Apple, следуя стандартной процедуре регистрации.

 

5.  При запросе системой предоставления номера телефона для верификации, ввод виртуального номера, полученного через сервис Tiger-SMS.

 

6.  Получение SMS-кода подтверждения на виртуальный номер и его ввод для завершения регистрации Apple ID.

Дмитрий Петров
Автор: Дмитрий Петров

Исследует новейшие стратегии цифрового маркетинга, уделяя особое внимание тенденциям в социальных сетях и аналитике поведения потребителей. Его содержательные статьи помогают специалистам по маркетингу оставаться в курсе событий в быстроразвивающейся индустрии.