Как создать новый Apple ID без личного номера телефона

Определенная группа пользователей может не желать привязывать свой настоящий номер телефона к своему аккаунту Apple ID. По каким причинам?

Во-первых, это касается вопросов конфиденциальности.

Во-вторых, это связано с вопросами безопасности.

Что же делать тем, кто желает создать аккаунт Apple ID без привязки своего настоящего номера?

В этом случае сервис Tiger-SMS становится незаменимым инструментом. Виртуальный номер, предоставляемый этим сервисом, представляет собой временный телефонный номер, способный принимать SMS-сообщения с кодами подтверждения.

Процесс создания Apple ID без использования настоящего номера следующий:

1. Регистрация на сервисе Tiger-SMS.

2. Пополнение баланса в сервисе. Обычно для приобретения виртуальных номеров не требуется больших затрат.

3. Выбор страны, для которой необходим виртуальный номер, на сайте Tiger-SMS.

4. Создание аккаунта Apple ID на официальном веб-сайте Apple, следуя стандартной процедуре регистрации.

5. При запросе системой предоставления номера телефона для верификации, ввод виртуального номера, полученного через сервис Tiger-SMS.