Как сделать второй аккаунт Дискорд

Discord – это платформа для общения, которая стала особенно популярной среди игрового сообщества. Она была создана как инструмент для игрового сообщества, но с течением времени стала популярной и вне игровой сферы.

Сервис предоставляет возможность создания серверов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями в реальном времени, делиться файлами, участвовать в голосовых и видео общениях. Поддерживаются различные функции, облегчающие использование мессенджера. Имеется удобная интеграция с Twitch, YouTube, Reddit и другими платформами.





Вам нужно создать второй аккаунт Дискорд? В этой задаче нет ничего сложного, постараемся подробнее разобраться в особенностях регистрации и других моментах.

Чтобы завести учетную запись в Discord, требуется ввести адрес электронной почты. Использование мобильного номера не является обязательным, но без него аккаунт выглядит подозрительнее для системы безопасности, а также может выдаваться напоминание о верификации по телефону. Сервис «Tiger SMS» готов помочь в данном деле. Здесь можно купить виртуальный номер для Discord. Это будет стоить для пользователя от нескольких рублей, в зависимости от выбранной страны.

Можно ли иметь 2 аккаунта в Дискорд

Подробнее остановимся на отношении платформы к подобным ситуациям. Да, можно иметь два аккаунта Дискорд. Необходимо использовать разные имена и адреса электронной почты.





Подобный подход удобен в тех случаях, когда надо разграничить общение. Например, первый профиль используется для развлечений, а второй предназначается для общения с коллегами или деловой активности. Даже если несколько аккаунтов Дискорд не нарушают правила платформы, они могут быть заблокированы. Это является частью система безопасности, которая фиксирует подозрительную активность, чтобы не допустить рассылки спама. Создание большого количества профилей с одного IP адреса привлечет нежелательное внимание.

Как купить виртуальный номер для второго аккаунта Discord

Процесс выглядит следующим образом:

Регистрируемся на сервисе «Tiger SMS». Это необходимо для того, чтобы воспользоваться полным спектром возможностей сайта. Используем адрес электронной почты или импортируем данные из собственного профиля (Telegram, Вконтакте или Google) в один клик. Пополняем личный счет. Выбираем один из предложенных способов оплаты и вводим сумму. Приступаем к покупке. Необходимо указать сервис (Discord), потом страну виртуального номера. Нажимаем появившуюся кнопку «Купить». Для ускорения поиска имеется соответствующее поле, куда требуется ввести название интересующего сервиса/страны. Подтверждаем покупку.

Ничто не помешает подобным образом создать много аккаунтов в Дискорде. Для покупки большого количества номеров, рекомендуется обратиться к менеджеру. Сотрудник предложит индивидуальную скидку.

Как сделать второй аккаунт в Дискорде с помощью виртуального номера

Регистрация осуществляется в обычном режиме. Когда учетная запись создана, действуем по следующей схеме:

Открываем вкладку «Моя учетная запись», находим пункт «Номер телефона» и нажимаем кнопку «Добавить». Появляется окно ввода телефона. Необходимо указать виртуальный номер, который приобретен ранее. Не забудьте правильно указать код страны, чтобы СМС отправилось на нужный контакт. Нажимаем кнопку «Отправить». Переходим в личный кабинет сайта «Tiger SMS». Нас интересует раздел «Активные номера». Находим интересующий и нажимаем кнопку «Смотреть СМС». Копируем или запоминаем код. Возвращаемся на сайт Discord, где вводим код верификации.

Мы рассмотрели, как создать второй аккаунт в Дискорде и привязать к нему номер телефона.