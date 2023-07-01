Как сделать 2 аккаунта Гугл

Google является не только самой популярной в мире поисковой системой. Это большое количество сервисов, получить доступ к которым можно при наличии аккаунта Gmail. В список входит облачное хранилище, программы для работы с документами и таблицами, а также многое другое.

Если требуется 2 аккаунта Гугл, для регистрации необходимо использовать мобильный номер. В процессе создания профиля нам предложат заполнить несколько полей, где указать информацию о себе. Пропустить окно с верификацией по мобильному телефону не выйдет. Существует обходной путь, когда используется не реальный номер, а виртуальный. Он не привязан к физическому носителю в виде Sim-карты, получение СМС происходит через интернет.





Если необходимо купить виртуальный номер, сервис «Tiger SMS» предлагает оптимальные условия. Стоимость начинается от нескольких рублей, а сам процесс приобретения происходит в несколько кликов.

Можно ли создать второй аккаунт Гугл

Остановимся на официальной позиции компании. Разрешается иметь второй аккаунт Гугл, как и большее количество учетных записей. Основным требованием остается соблюдение пользовательского соглашения. Профиль не должен использоваться для массовых рассылок сообщений (спама) или отправки противоправного контента.





При попытке сделать много аккаунтов Гугл, система безопасности может заблокировать их. Это связано с заложенными алгоритмами. Для массовой регистрации используются специальные программы для сокрытия IP адреса и очистки Cookie файлов.

Зачем нужно несколько аккаунтов Гугл

Необходимость использования более чем одного профиля Gmail объясняется рядом причин, среди которых следует выделить:

Разделение работы и личной жизни. Необходимость создания фейка или обеспечения анонимности. Массовая регистрация для продвижения или иных целей.





Несколько аккаунтов Google могут потребоваться, чтобы пользоваться платными сервисами бесплатно. Подобная схема предусматривает регистрацию новой учетной записи, которая позволяет активировать пробный период с полным функционалом. В зависимости от сервиса, срок действия составляет от 7 до 30 дней. Это весьма выгодно, поскольку стоимость подписки может достигать нескольких десятков долларов.

Как купить виртуальный номер для 2 аккаунта Гугл

Потребуется несколько простых шагов:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Совершать покупки виртуальных номеров и получение на них СМС сообщений можно только при наличии учетной записи. Сервис надежно хранит информацию о пользователе. Пополняем счет на нужную сумму через одну из предложенных платежных систем. Принимаются переводы с карт российских банков. Приступаем к непосредственной покупке. Сначала, выбираем сервис (в нашем случае это будет Gmail). Открывается список стран, напротив которых указывается ценник за один номер. Поиск в списке может занять много времени, рекомендуется ввести название или его часть в специальное поле, чтобы система выдала совпадения. Нажимаем «Купить». Переходим в раздел, где средства списываются со счета. Покупку можно отменить в течение 20 минут, деньги сразу вернутся на баланс.

Теперь ничто не мешает создать два аккаунта Гугл или сделать большее их количество. Номер можно использовать в любой удобный момент.

Как создать второй аккаунт в Гугл с помощью виртуального номера

Действуем по инструкции:

Заходим на сайт и начинаем регистрацию нового профиля. В выдаваемых окнах необходимо указывать личную информацию (имя, фамилия, дата рождения), а также выбрать адрес электронной почты. Когда появится поле с телефоном, указываем купленный ранее виртуальный номер. Система отправляет СМС сообщение. Для приема, необходимо перейти на сайт «Tiger SMS». В разделе «Активные номера» нажимаем кнопку «Смотреть СМС». Полученный код вставляем в окне регистрации.

Теперь у нас есть 2 Гугл аккаунта на телефоне (Андроид/iOS) или любом другом устройстве. Аналогичным способом можно создать еще учетные записи.