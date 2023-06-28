Как разблокировать Тиндер, если аккаунт заблокирован?

Tinder - это мобильное приложение для знакомств, которое позволяет людям находить пару и устанавливать с контакт, если обе стороны интересны друг другу. Оно было разработано в 2012 году и быстро получило популярность. Tinder считается одним из крупнейших приложений для знакомства во всем мире.

Принцип работы основан на системе "смахивания" (swiping). Пользователям показываются другие профили с фотографиями и краткой информацией о них. Если Вам нравится предложенная информация, можно смахнуть вправо, а не интересует, то влево. Если у двух человек возникла взаимная симпатия на основании сделанного выбора, то они образуют "матч" и могут начать общаться внутри приложения.





Но что делать, если Тиндер заблокировал аккаунт? Это серьезная проблема, поскольку действует строгая система блокировки. Пользователям запрещается создавать новые учетные записи. Если об этом узнает администрация, то она имеет право забанить новый профиль. Постараемся подробнее разобраться с тем, как разблокировать Тиндер.

Следует сказать о том, что вернуть доступ удастся далеко не во всех случаях. Скорее всего, придется задуматься о создании нового. На помощь придет сервис «Tiger SMS». Здесь можно купить виртуальный номер для регистрации Тиндер. Цены начинаются от нескольких рублей, а получение СМС происходит моментально через личный кабинет.

Как разблокировать аккаунт в Тиндер

По сути, существует только один способ вернуть собственный профиль – это написать в техническую поддержку. В письме указать почему заблокировали Тиндер, исправить нарушения (если это возможно) и заверить, что такого больше не повторится. Не стоит думать, что бан будет в любом случае снят. Как показывает практика, добиться подобного решения удается малому количеству пользователей. Не стоит забывать о том, что российские аккаунты перестают обслуживаться с 30 июня 2023 года. Если твой аккаунт Тиндер заблокирован, то уже ничего не поможет. Единственным решением станет завести новую учетную запись. Для этого потребуется номер мобильного телефона (можно виртуальный).





Tinder заблокировали – как создать новый аккаунт

Если нужен новый профиль, необходимо действовать в соответствии со следующей инструкцией:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Нам нужна учетная запись, чтобы в полной мере использовать функционал. В личном кабинете происходит покупка виртуальных номеров, их хранение и получение СМС сообщений с кодом. При регистрации на сервисе, можно завершить процесс в один клик, если импортировать данные из Вконтакте, Телеграм, или Гугл. Переводим средства на личный счет. Баланс пользователя предназначается для совершения покупок. На специальной странице нужно выбрать способ пополнения и сумму. Покупаем виртуальный номер. В первом поле выбираем сервис (Tinder), во втором страну. Поиск среди сотен вариант может стать сложной задачей. Сервис предлагает воспользоваться полем поиска, куда вводится интересующее название или его часть. Система сразу выдаст совпадения. Переходим на страницу, где требуется подтвердить покупку. Средства спишутся с баланса пользователя, а в течение 20 минут можно отменить сделку без дополнительных условий, нажав на соответствующую кнопку. Открываем окно регистрации в Тиндер. Проходим до момента, пока система не попросит ввести мобильный телефон. Указываем виртуальный номер, который куплен ранее (не забудьте правильно выставить код страны). Появляется уведомление об отправке СМС с кодом верификации. Отправляемся в личный кабинет сайта «Tiger SMS». Здесь следует найти интересующий номер и нажать «Смотреть СМС». Копируем или запоминаем код доступа. Вставляем код на сайте. В нашем распоряжении появляется новый профиль с полным функционалом.

Как показывает практика, это самый надежный способ, как разблокировать Тиндер если аккаунт заблокирован.