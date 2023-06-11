Как работать с ChatGPT в Китае

ChatGPT – это самая известная нейросеть, которая разработана компанией OpenAI. Она обладает множеством возможностей – от общения с пользователем до написания статей, сценариев и программного кода, создания таблиц и многое другое. Столь пристальное внимание к проекту возникло за счет ряда факторов. В первую очередь, это возможность практического применения. Большое количество людей и компаний интегрируют нейронную сеть в рабочие процессы.

Если Вы хотите открыть ChatGPT в Китае, то столкнетесь с проблемой доступа. Перед пользователем предстанет окно следующего вида.





Сервис OpenAI ограничил список стран, в которых бот будет доступным. Китай не входит в их число. Это требует использования различных способов для обхода блокировок, которые мы рассмотрим в данном материале. Огромную помощь оказывает сайт «Tiger SMS», где можно купить виртуальные номера для регистрации Chat GPT Китае. Обеспечивается не только низкая стоимость, но и простая система приобретения в несколько кликов, а также моментальное получение СМС с кодом.

ChatGPT в Китае – что с блокировками

Мы уже сказали ранее, что страна находится в «черном списке» у разработчика OpenAI. Не стоит забывать про официальные структуры Китая, которые активно банят нежелательный контент или программное обеспечение. Нейросеть ChatGPT не запрещена, но известны случаи закрытия программ со схожим функционалом или адаптирующих подобные технологии.





Существует множество вариантов получения доступа к продуктам OpenAI без использования средств обхода. Основная проблема заключается в наличии ограничений (например, только 20 бесплатных сообщений в день). Чтобы их снять, требуется купить платную подписку. Именно по этой причине, сервис «Tiger SMS» экономически выгоден. Нейросеть ChatGPT в Китае (при обходе блокировок) остается бесплатной. Необходимо только приобрести виртуальный номер для регистрации по минимальной цене.

Отдельно необходимо сказать про китайский язык. Нейросеть способна обрабатывать запросы на нем, но именно использование английского обеспечивает наилучшее качество ответа.

Как купить виртуальный номер для работы с ChatGPT в Китае

Это довольно простая задача, которую можно разбить на несколько этапов:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Необходимо указать адрес электронной почты. Если желаете создать учетную запись в один клик, воспользуйтесь импортом данных из Google, Telegram или Вконтакте. Переходим в раздел «Пополнить баланс». Выбираем тип платежной системы и указываем нужную сумму для перевода на личный счет. Приступаем к покупке виртуального номера, чтобы использовать ChatGPT в Китае. Сначала, указываем сервис – это OpenAI. Следующим шагом нужно выбрать страну. Принимайте во внимание, что нельзя использовать мобильные Китая, Гонконга и ряда других государств. Рекомендуется ознакомиться с перечнем стран, где нейросеть является доступной. Когда выбор всех пунктов сделан, нажимаем кнопку «Купить». Все номера сохраняются в разделе «История номеров». Их можно использовать, когда это необходимо.

Если требуется купить большое количество номеров, сервис предлагает связаться с менеджером для получения скидки или иных бонусов.

Как зарегистрировать профиль ChatGPT в Китае

Приступаем к созданию учетной записи для работы с нейросетью:

Меняем геолокацию, чтобы получить доступ к окну регистрации. Нам будут выдаваться поля, которые требуется заполнить. Указывается адрес электронной почты, никнейм и прочие сведения. Самая важная часть – ввод виртуального номера, купленного ранее. Нажимаем кнопку «Send code» для отправки кода верификации. Для получения СМС переходим в личный кабинет сайта «Tiger SMS». Нас интересует раздел «Активные номера». Полученный шестизначный код вводим в окне регистрации.

В нашем распоряжении учетная запись для взаимодействия с Chat GPT в Китае. Для доступа к последней, четвертой, версии, можно подключить платную подписку.