 Как получать скидку на покупку и как виртуальные номера могут помочь
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Как получать скидку на покупку и как виртуальные номера могут помочь

Содержание

Выбор товаров

Покупка и доставка

Как получать скидку на покупку и как виртуальные номера могут помочь

“Черная пятница” – одно из самых ожидаемых ежегодных событий на потребительском рынке. Праздник огромных скидок изначально зародился в США (его традиционно проводят после Дня Благодарения), поэтому именно в Америке есть смысл “ловить” самые выгодные предложения на брендовую одежду и топовые гаджеты. Реальные скидки могут достигать 80-90%.

Выбор товаров

В этом году “Черная пятница” состоится 24 ноября, но сезон распродаж уже стартовал. Популярные магазины и торговые площадки без сожаления режут цены. Куда заглянуть?

      amazon.com – маркетплейс, где можно найти практически все: посуду, бытовую технику, одежду и пр.;

      levi.com – популярный джинсовый бренд;

      eBay.com – огромная торговая площадка с большим ассортиментом и доступными ценами;

      gap.com – производитель качественной одежды для детей и взрослых;

      michaelkors.global – дизайнерская одежда и аксессуары.

 

Покупка и доставка

Единственный минус американских распродаж – возможные сложности с оплатой заказов (если нет зарубежной банковской карты) и их международной доставкой. Поэтому рекомендуется обращаться к посредникам или компаниям-мейлфорвардерам (LiteMF, Qwintry, Shopfans и др.). Через них можно купить товар из официального магазина США, заплатив небольшую сумму (в среднем, 10-20% от стоимости товара) за услуги – выкуп и доставка посылки.

 

Сервис “Tiger sms” упрощает процесс регистрации на сайтах, предоставляющих услуги мейлфорвардера и позволяет наслаждаться безопасным и выгодным шоппингом.

 

Марина Иванова
Автор: Марина Иванова

Внимательный наблюдатель ИТ-сферы, много пишет об инновациях и тенденциях в области кибербезопасности. Ее статьи помогают развенчивать сложные технологии для ее читателей, что делает ее надежным источником информации для любителей технологий и профессионалов.