Как получать скидку на покупку и как виртуальные номера могут помочь
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“Черная пятница” – одно из самых ожидаемых ежегодных событий на потребительском рынке. Праздник огромных скидок изначально зародился в США (его традиционно проводят после Дня Благодарения), поэтому именно в Америке есть смысл “ловить” самые выгодные предложения на брендовую одежду и топовые гаджеты. Реальные скидки могут достигать 80-90%.
Выбор товаров
В этом году “Черная пятница” состоится 24 ноября, но сезон распродаж уже стартовал. Популярные магазины и торговые площадки без сожаления режут цены. Куда заглянуть?
● amazon.com – маркетплейс, где можно найти практически все: посуду, бытовую технику, одежду и пр.;
● levi.com – популярный джинсовый бренд;
● eBay.com – огромная торговая площадка с большим ассортиментом и доступными ценами;
● gap.com – производитель качественной одежды для детей и взрослых;
● michaelkors.global – дизайнерская одежда и аксессуары.
Покупка и доставка
Единственный минус американских распродаж – возможные сложности с оплатой заказов (если нет зарубежной банковской карты) и их международной доставкой. Поэтому рекомендуется обращаться к посредникам или компаниям-мейлфорвардерам (LiteMF, Qwintry, Shopfans и др.). Через них можно купить товар из официального магазина США, заплатив небольшую сумму (в среднем, 10-20% от стоимости товара) за услуги – выкуп и доставка посылки.
Сервис “Tiger sms” упрощает процесс регистрации на сайтах, предоставляющих услуги мейлфорвардера и позволяет наслаждаться безопасным и выгодным шоппингом.