 Как зарегистрироваться в ChatGPT без номера
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Как пользоваться Chat GPT без номера

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Chat GPT без номера – как начать общаться с нейросетью

Как использовать Chat GPT без номера телефона – инструкция

Как зарегистрироваться без номера в Chat GPT

Как пользоваться Chat GPT без номера

ChatGPT – это нейросеть, которая появилась в 2022 году и превосходит многочисленные аналоги. Перечень возможностей чрезвычайно обширен, сюда относится написание статей, сценариев и даже научных работ, создание кода, разработка различных планов и многое другое. 

Часто, можно услышать вопрос о том, как зарегистрироваться в ChatGPT без номера. Технически, это невозможно, поскольку мобильный телефон потребуется на определенном этапе создания профиля. Без его ввода, дальше не продвинуться, что необходимо учитывать. Существует обходной вариант – использовать виртуальный номер. Его отличие от реального заключается в том, что нет привязки к Сим-карте, СМС с кодом подтверждения можно получить через интернет. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для ChatGPT по низкой цене. В каталоге всегда доступен большой выбор, а магазин обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

Chat GPT без номера – как начать общаться с нейросетью

Недостаточно приобрести виртуальный контакт. При попытке зарегистрировать учетную запись, Вы увидите страницу следующего содержания.


Нейросеть заблокирована для пользователей из России, Беларуси и ряда других государств. Здесь потребуется скрыть изменить свою геолокацию.

Перечисленные сервисы не требуют обязательной покупки подписки, поскольку имеется бесплатная версия с базовым функционалом. Доступных опций и лимитов будет достаточно для того, чтобы зарегистрировать ChatGPT в России без номера. Что касается самой нейросети, платная подписка считается опциональным выбором. На данный момент, функционал для пользователей обычной версией никак не ограничен. Единственное отличие заключается в том, что при перегрузке мощностей, происходит временное прекращение выдачи ответов или возникает задержка в несколько секунд.

Как использовать Chat GPT без номера телефона – инструкция

Перед нами поставлена задача, решение которой можно разделить на два этапа. Сначала, создается учетная запись на «Tiger SMS» для покупки виртуального номера. После этого, необходимо зарегистрировать профиль в OpenAI. Начнем рассмотрение с первого этапа.

  1. Регистрируемся на «Tiger SMS». Стандартный подход – это использовать адрес электронной почты. Чтобы провести мероприятие в один клик – можно импортировать данные при нажатии на иконки Google, VK или Telegram. Вне зависимости от сделанного выбора, сохраняется анонимность пользователя.

  2. Выбирается удобный способ пополнения личного счета.

  3. Переходим к покупке виртуального номера. В магазине имеется две колонки – в правой нужно указать сервис, а в левой страну. После активации кнопки «купить», нажимаем ее.

  4. Задаем количество приобретаемых номеров, итоговая сумма списывается с личного баланса.

  5. Теперь, виртуальные номера можно посмотреть в разделе меню «История номеров». Если их слишком много и возникают сложности с поиском, предусматривается система сортировки.

После данного пункта, мы можем создать профиль ChatGPT без номера телефона (реального). Все приобретенные контакты можно использовать в любое удобное время.

Как зарегистрироваться без номера в Chat GPT

Представим пошаговый план:

  1. Изменяем геолокацию и открываем окно регистрации.

  2. Заполняем представленные поля, вводим необходимую информацию и в следующем окне.

  3. Указываем тот виртуальный номер, который куплен ранее.

  4. Возвращаемся на сайт «Tiger SMS», куда будет отправлено сообщение с кодом подтверждения. Прочесть его можно в разделе с номерами.

  5. Вводим шестизначный код.

Мы подробно рассмотрели, как зарегистрироваться в ChatGPT в России без номера телефона (реального). Такая учетная запись не имеет никаких отличий. Теперь, можно начать общение с нейросетью.

 

Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.