 Как пользоваться Alipay из России?
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Как пользоваться Alipay из России?

Содержание

Как установить

Как верифицировать

Как пополнить счет

Как пользоваться Alipay из России?

Крупнейшая платежная система Alipay – это проводник в мир шоппинга на китайских площадках (Taobao, 1688, Pinduoduo и др.). Расскажем, как установить приложение, пополнять счет и делать покупки. Важно: чтобы пользоваться сервисом, вам потребуется загранпаспорт (свой или знакомых): без него нельзя верифицировать учетную запись. 

 

Как установить:

- находим в сторе приложение Alipay, загружаем на устройство;
 
- при регистрации потребуется номер телефона. Сервис дает вариант выбора “Россия” +7, но в некоторых случаях подтверждение на русском номере не срабатывает, поэтому рекомендуем воспользоваться сервисом “Tiger sms” и приобрести виртуальный номер;
 
- вводим шестизначный проверочный код в специальное поле;
 
- задаем платежный пароль (он потребуется при каждой покупке): настройки (иконка с человечком «Mi») – «Payment Settings» (на китайском 支付密码), в следующем окне нажимаем на правый китайский иероглиф. Вводим несколько раз цифровой пароль и жмем синий иероглиф.

 

Как верифицировать:

- заходим в раздел Account and Security –выбираем Verify now: загружаем скан загранпаспорта (данные появятся в полях автоматически) и делаем селфи;
- при успешной верификации в настройках появится надпись Verified.

 

Как пополнить счет

В современных условиях есть четыре варианта пополнения:

 

- биржа Webmoney (переводим деньги с карты на биржу (с комиссией) и потом пополняем AliPay. Учитывайте разницу WMZ к рублю и юаню);

- посредники или карго-компании (есть определенный риск: советуем первое пополнение сделать на маленькую сумму и убедиться, что посредник выполняет обязательства);

- электронные обменники (например, Chinacasher);

- через зарубежный счет – самый простой способ, если он у вас есть (например, карта казахстанского банка). 

 

При совершении покупок с Alipay нужно найти склад логистической компании в Китае, который принимает товары от продавцов, проверяет “брак” до отправки клиенту, упаковывает для международной доставки. Ищите проверенные сервисы по отзывам (например, CE-Master).

 

С помощью “Tiger sms” можно окунуться в мир выгодного шоппинга: зарегистрироваться в международных платежных системах и сервисах-мейлфорвардерах.

 
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.