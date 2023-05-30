Как получить бесплатный виртуальный номер для Фейсбук

Социальная сеть *Facebook входит в число наиболее популярных сайтов в интернете. Каждый день сотни миллионов людей проводят здесь время. Доступно большое количество активностей – от общения, до просмотра групп по интересам или профилей других людей. Для регистрации необходимо использовать мобильный телефон. Раздумываете над тем, где найти бесплатный номер для Фейсбук? Сайт «Tiger SMS» предлагает большой выбор вариантов из различных стран.





Зачем нужны бесплатные виртуальные номера для *Фейсбук

Если Вам нужно создать первый профиль в этой социальной сети, то проблем не возникнет. Достаточно использовать собственный телефон. Существует ряд ситуаций, когда подобный подход не является оптимальным:

Обеспечение анонимности. Не хотите, чтобы новый аккаунт и Вас что-то связывало? В таком случае, бесплатный номер телефона для регистрации в *Фейсбук будет оптимальным решением. Создание дополнительного профиля. Для тех ситуаций, когда собственные номера уже использованы. Регистрация одного или нескольких фейковых профилей. Не стоит использовать собственные номера для подобных «мелочей».





Зачастую, стоимость виртуального телефона составляет несколько рублей. Главная проблема заключается в том, что для его покупки, надо зарегистрироваться на сервисе и пополнить личный счет на некоторую минимальную сумму. Страница с бесплатными номерами на нашем сайте – это оптимальное решение.

Где найти бесплатные номера для смс *Фейсбук

Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Открываем сайт «Tiger SMS». В верхнем меню необходимо найти раздел «Бесплатные номера». Попадаем на страницу, где представлено несколько десятков виртуальных телефонов из различных стран. Выбираем любой из них. Не всегда бесплатные номера для регистрации в *Фейсбуке подходят пользователю. Предложением может воспользоваться любой посетитель. Для проверки, необходимо ознакомиться со списком активаций ниже. Если он длинный, активируем поиск (Ctrl+F на компьютере или раздел «Еще» в мобильном браузере) и вводим *Facebook. Если есть сообщение об отправке СМС, значит кто-то уже воспользовался контактом и нужно выбрать новый. Если никаких совпадений не найдено, переходим к следующему этапу.

Обеспечивается полная анонимность для пользователей. Не нужно даже создавать профиль на сайте или оставлять какую-либо информацию о себе.

Регистрация в *Фейсбук на бесплатный виртуальный номер

Теперь, нужно создать профиль, что происходит в несколько шагов:

Открываем страницу регистрации *Facebook. Российские пользователи должны принимать во внимание, что социальная сеть заблокирована на территории страны. Для доступа потребуется сменить геолокацию. Заполняем предложенные поля. Указываем виртуальный номер телефона для *Фейсбука, бесплатно полученный ранее. Подтверждаем информацию нажатием на соответствующую кнопку. Получаем уведомление об отправке СМС. Требуется перейти на сайт «Tiger SMS», страницу выбранного бесплатного номера. Обновляем список активаций и находим код для *Facebook. Полученный код вставляем в окне регистрации.

В нашем распоряжении полнофункциональный профиль в данной социальной сети. Он не имеет каких-либо ограничений и не вызывает нежелательного интереса у системы защиты от ботов.

Когда бесплатный номер для получения СМС *Фейсбук не подходит

Не всегда описанный вариант является удачным выбором. Виртуальный номер телефона бесплатно для *Фейсбук подходит в тех случаях, когда нужно зарегистрировать один или несколько профилей. На нашем сайте представленные контакты постоянно обновляются, что позволяет не тратить много времени на поиски.

Бесплатный номер необходимо использовать как можно быстрее. Поскольку он находится в общем доступе, любой может отправить СМС и «застолбить» конкретный сервис. Другой момент – невозможность проведения массовых регистраций. Здесь можно порекомендовать купить временный номер для Фейсбуке, поскольку бесплатно искать станет невыгодно. На сервисе «Tiger SMS» можно сохранять приобретенные телефоны и использовать их в любое удобное время. Что касается массовой регистрации – не составит труда приобрести большую партию номеров. Дополнительно, обеспечивается скидка при подобных закупках.