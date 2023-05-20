Как получить бесплатные номера для ВК

Вконтакте – это крупнейшая социальная сеть России. Практически каждый человек имеет собственный профиль, а количество активных пользователей превышает 70 миллионов. Необходимо завести дополнительный аккаунт? В таком случае, существует единственный способ создания профиля – использовать мобильный номер.

Здесь возникает ряд проблем, поскольку не всегда имеется лишний контакт, а его оформление в салоне сотовой связи не только отнимает время, но и лишает анонимности. Сервис «Tiger SMS» предлагает быстрое и удобное решение – бесплатные номера для ВК. Это отличная возможность не тратить средства, а также время на регистрацию профиля.





Зачем нужен виртуальный номер для ВК бесплатно

Когда нужно создать дополнительную учетную запись для Вконтакте? Чаще всего, приходится сталкиваться с одним из следующих вариантов:

Сохранение анонимности. В наше время следует внимательно следить за тем, что приходится писать в социальных сетях. Виртуальный номер телефона бесплатно для ВК – это возможность полностью скрыть свои реальные данные. Ничто не будет связывать пользователя с созданным профилем. Разделение работы и личной жизни. Сейчас любой бизнес имеет свою страничку во Вконтакте. Теперь, отсутствие дополнительного телефона не будет проблемой. Продвижение. Нужно наполнить комментариями обсуждение или иным способом привлечь внимание к товару или услуге? В таком случае, временный бесплатный номер для ВК бесплатно придется, как нельзя, кстати.

Сервис предлагает лучшие условия, а также консультации со стороны технической поддержки.

Как создать виртуальный номер телефона бесплатно для вк

Приведем подробную инструкцию всего процесса, где рассмотрим каждый из шагов:

Заходим на сайт «Tiger SMS». Регистрация не является обязательной, что является важным преимуществом. В верхнем меню выбираем пункт «Бесплатные номера». Нас переносит в раздел, где доступен список телефонов. Это позволит создать виртуальный номер телефона бесплатно для ВК. Выбираем любой из предложенных вариантов. После перехода на соответствующую страницу, рекомендуется просмотреть список активаций. Важно понимать, бесплатные номера для СМС в ВК используются только один раз для указанного сервиса. Если ранее есть сообщение об активации, переходим к другому контакту.

Копируем мобильный телефон, чтобы приступить непосредственно к созданию профиля.

Как использовать бесплатные номера для приема СМС ВК

Переходим к следующему этапу. У нас имеется телефон, который мы нашли на сайте сервиса «Tiger SMS». С его помощью создаем новый аккаунт:

Открываем окно регистрации. Вводим бесплатный номер для создания ВК. Не забудьте изменить код страны, если телефон не из России. Социальная сеть не дает сразу отправить код. Первоначально, осуществляется звонок по указанному мобильному. Бесплатный виртуальный номер для ВК не имеет опций приема вызова. Требуется подождать отведенное время (указывается внизу).

Когда таймер обнулится, станет доступной новая опция. Нажимаем «Подтвердить другим способом». Система сразу отправляет СМС с кодом подтверждения. Возвращаемся на сайт «Tiger SMS» к страничке номера. Нажимаем на кнопку «Обновить и увидеть СМС». В списке ниже появится новое сообщение для Вконтакте. Необходимо скопировать оттуда код авторизации. Снова переходим к окну регистрации. Вводим код, чтобы завершить создание профиля.

У нас в распоряжении учетная запись, которая не вызывает никаких претензий у системы безопасности. Можно использовать ее для любых целей – от общения, до продвижения товаров или услуг.