Как Получить Бесплатный Доступ к Megogo в России

Megogo, популярный стриминговый сервис, прекратил свою деятельность в России, но существует интересный способ продолжить пользование его контентом бесплатно.

Виртуальный номер

Один из надежных сервисов предоставления виртуальных номеров — Tiger-SMS. Зарегистрируйтесь на их платформе и получите доступ к виртуальным номерам для подтверждения аккаунта.

Использование Виртуального Номера:

Из сервиса Tiger-SMS получите временный виртуальный номер для регистрации на Megogo.

Введите полученный номер в соответствующее поле на сайте Megogo в процессе регистрации.

Вернитесь на Tiger-SMS, чтобы просмотреть полученный SMS-код для подтверждения.

Введите полученный код подтверждения на сайте Megogo и завершите процесс регистрации.

Теперь, как новый пользователь, вы можете наслаждаться контентом Megogo без необходимости оплаты.

Важные Нюансы: после использования одного виртуального номера вы можете повторить процесс с другим номером, и таким образом вам как новому пользователю каждый раз будет доступен бесплатный доступ.