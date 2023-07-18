Как отвязать номер от Дискорда

Discord - это платформа общения и групповых обсуждений. Она предоставляет множество функций для взаимодействия пользователей, а благодаря гибкости и разнообразным возможностям стала популярной среди игроков и других сообществ в Интернете. Имеется возможность привязать или отвязать номер от Дискорда.





Можно выделить основные особенности платформы:

Серверы. Представляют собой виртуальные пространства для общения, можно создавать свои или присоединяться к существующим. Голосовой и текстовый чат. Существуют различные способы общения с другими людьми на площадке. Интеграции. Можно подключаться к Twitch, YouTube, Spotify и другим сервисам. Боты и расширения. Они добавляют дополнительные функции и возможности на серверах.

В некоторых ситуациях, требуется привязать новый номер. Если не желаете использовать собственный контакт, рекомендуется воспользоваться сервисом “Tiger SMS”. На сайте можно купить виртуальный номер для Discord на выгодных условиях. Приобретение происходит в пару кликов, что весьма удобно.

Как отвязать номер телефона от Дискорда – подробная инструкция

От пользователя требуется ряд простых действий:

Заходим в учетную запись, нажимаем на раздел «Настройки пользователя». Для удобства, рядом отображается шестеренка. На странице «Моя учетная запись» нас интересует левая колонка. Чтобы отвязать телефон от Дискорда, нужно нажать «Удалить». Система выдаст несколько окон, где нужно дать согласие. После этого номер телефона в Дискорде удален.

В некоторых случаях, контакт нужно перенести на другой аккаунт. Сервис позволяет выполнить подобные действия. Для этого, нужно удалить номер телефона Discord с одной учетной записи, после чего перейти в другую, где указать контакт. Будет отправлено СМС с кодом верификации, после чего процесс считается завершенным.