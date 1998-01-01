Как не получить блокировку в Telegram из-за рассылки сообщений

В 2024 году в России Telegram стал самой популярной платформой для развития бизнеса: по данным Анкетолога, он используется 77% населения страны. Несмотря на свою популярность, Telegram далеко не безопасен от рисков блокировки аккаунтов по подозрению в спаме.

Ограничение доступа в Telegram может варьироваться от временных ограничений, к примеру на 10 дней, до окончательной приостановки доступа к аккаунту на неопределённый срок. Имеются различные виды ограничений: от временного запрета на отправку сообщений до полной невозможности общения с кем-либо, кроме контактов из списка.

В Telegram аккаунты часто блокируют за несколько основных причин.

Во-первых, это откровенный спам, когда создаются временные каналы только для массовых рассылок с предложениями услуг, курсов и прочего. Такие аккаунты обычно быстро удаляются или блокируются из-за нарушений.

Во-вторых, за сообщения с ссылками, которые могут быть восприняты как недобросовестные — например, предложения выигрыша в конкурсе, за переход по определенной ссылке. Достаточно одной жалобы, чтобы аккаунт отправили на проверку модераторами, что может привести к временному ограничению доступа.

Если ваш аккаунт в Telegram был заблокирован, есть несколько способов попытаться его восстановить:

Воспользуйтесь ботом @SpamBot в Telegram для получения информации о длительности блокировки и возможности подачи апелляции. Вы можете выразить несогласие с блокировкой и следовать инструкциям бота для подачи жалобы.

Попытайтесь отправить письмо на электронную почту Telegram (spam@telegram.org), объяснив ситуацию и аргументируя, почему считаете блокировку несправедливой.

Оба способа предоставляют шанс на восстановление аккаунта, если вы сможете доказать свою позицию и объяснить, что блокировка была неправомерной.

Для предотвращения блокировки в Telegram необходимо соблюдать основные положения платформы.

Вот ключевые моменты:

Избегайте массовых рассылок одинаковых сообщений — это может быть воспринято как спам. Не отправляйте ссылки пользователям, которые не находятся в вашем списке контактов. Внимательно проверяйте получателя сообщений, чтобы избежать случайного обвинения в спаме. Не используйте личные аккаунты для массовых рассылок. Пишите сообщения так, чтобы они не ассоциировались с типичным спамом. Иногда полезно выбирать неформальный стиль общения и избегать использования ссылок и призывов к действию в первом сообщении.

Чтобы минимизировать риск блокировки в Telegram при массовой отправке сообщений клиентам рекомендуется Telegram-бот Wahelp. Этот инструмент функционирует как персональная переписка в мессенджере, что существенно снижает вероятность блокировки аккаунта. С его помощью компании могут:

Информировать клиентов о текущих акциях и специальных предложениях, стимулируя повторные покупки и посещения. Раздавать подарки, купоны и привлекать новых клиентов. Автоматизировать ответы на запросы пользователей, например, предоставлять подробную информацию о товарах или услугах. Предоставлять основное меню с основной информацией о компании, прайс-листом и акциями, что упрощает доступ клиентов к необходимой информации и возможность самостоятельной записи на прием.

Если вам не помогла информация которая описана выше, рекомендуем воспользоваться временными виртуальными номерами от TIGER SMS. С их помощью вы быстро сможете создать новый аккаунт в Телеграм.

Процесс регистрации:

1. Зайдите на сайт TIGER SMS и зарегистрируйтесь

2. Пополните баланс на необходимую сумму.

3. Выберите сервис Телеграм и нужную вам страну