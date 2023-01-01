Главные шаги в начале бизнеса с Китаем: путь к успеху в 2023 году

На протяжении 20 лет Китай стал центром международных поставок различных товаров. Многие стремятся работать с местными компаниями, однако работа с иностранными партнерами — это бизнес, в который нельзя ввязывать бездумно. Необходимо учитывать ряд факторов и возможные ошибки, которые могут негативно повлиять на развитие компании и внутренние процессы.

В этой статье разберем, как вести бизнес с Китаем с нуля и какие ниши стоит выбирать.





Бизнес на товарах из Китая: выгодно ли заниматься поставками из Поднебесной?

Если говорить о малом и среднем бизнесе на товарах из Китая, то наиболее выгодный вариант — поставлять на маркетплейсы товары для масс-маркета, которые нужны каждый день. Наценка на них достигает 1000% и больше. В КНР большое количество производств, а в России появился вакуум после ухода зарубежных брендов одежды, аксессуаров, электроники и др.

Бизнес с Китаем с нуля нужно строить с учетом курса доллара и особенностей международной логистики. Расходы на поставку продукции могут достигать стоимости самого товара. Поэтому важно искать способы оптимизации расходов и более дешевые способы транспортировки товара (поезд, карго и др.).

Способы работы с Китаем

Построить бизнес на экспорте из КНР можно 2 способами. Они отличаются размером стартовых вложений, рисками и временем выхода на рынок.





П родажа известных китайских брендов









Эта стратегия хорошо протестирована в розничной торговле. Компании всех размеров (например, МТС) занимаются перепродажей иностранной техники в России, поскольку локальных брендов крайне мало. В 2023 году рынок активно захватывают такие бренды, как:

Xiaomi.

DJI.

Huawei.

Однако строить бизнес с Китаем в 2023 на торговле товарами популярных брендов — не самый выгодный и простой вариант. Если бренд имеет представителя в стране, то поставки из-за рубежа станут под запретом.

Кроме того, новому бизнесу придется конкурировать за покупателя с известными компаниями, не предлагая уникального товара. Из-за этого упор придется делать на рекламу и грамотное ценообразование.

Свой OEM-бренд





Original equipment manufacturer (на русском — “оригинальный производитель оборудования”) называют компании, которые заказывают изготовление продукции в Китае, а бренд занимается продвижением. По этой схеме работает российское подразделение Uniqlo. В РФ нет производств, но есть офисы продаж и рекламы.

У этого варианта больше нюансов, поскольку сначала нужно разработать продукцию в РФ с помощью дизайнеров, а затем найти в КНР производство и проверить его. Придется как минимум оформлять бизнес визу в Китай в 2023, чтобы лично проверить все процессы выпуска продукции и посмотреть первые партии.





Инструкция, как начать бизнес с Китаем по шагам

Рассмотрим основные действия предпринимателя, который задумывается об открытии бизнеса в Китае.

Определиться со способом закупки и поставки товара

Если компания не развивает OEM-бренд, то она может купить и поставить товар 3 способами:

Через оптовиков. Они берут на себя взаимодействие с производителями, оформление документов на границе и логистику. Бизнесмен сразу получает продукцию и может приступать к ее реализации. Минус этого варианта — высокая наценка из-за появления лишнего звена в цепи поставок. Однако оптовики — лучший способ создать малый бизнес, у которого нет ресурсов для крупных закупок напрямую.

Через импортера. Во многом этот вариант близок к первому, но здесь наценка ниже. При этом импортеры обычно сотрудничают со средним и крупным бизнесом. Они также берут на себя перевозку до границы, таможню и оформление документации.

Самостоятельно. Это сравнительно дешевый вариант, но нужно знать тонкости китайских и российских законов, а также иностранные языки для организации закупки, логистики и прохождения таможни.

Выбрать нишу

Бизнес на товарах из Китая основать и продвигать несложно, если подобрать свободную нишу. После ухода западных компаний рынок освободился, поэтому есть место для новых продавцов бытовой химии, одежды, аксессуаров. Если же говорить именно о маркетплейсах, с которыми обычно работает малый бизнес, то на них отлично “заходят”:

Одежда и обувь.

Товары для кухни.

Текстиль.

Игрушки и товары для детей.

Предметы интерьера и посуда.

Заниматься косметикой не стоит, поскольку организация длинных цепочек поставок с постоянным сохранением оптимальных условий хранения крайне сложно. Одежда — наиболее безопасный и рентабельный вариант, если получится найти надежного поставщика.

Найти поставщиков в Китае









Для мелкого опта можно найти партнеров в КНР, не уезжая в бизнес-тур. В Китае есть 2 основных маркетплейса оптовой торговли:

Они во многом похожи на всем знакомый Алиэкспресс, но заточены именно на опт. Новичкам в бизнесе стоит начинать с Alibaba. Эта платформа адаптирована под Россию и без проблем сотрудничает с компаниями из РФ. В случае с 1688 потребуется китайский номер и счет Alipay. Для регистрации можно купить виртуальный номер для приема смс.

Проверить партнера

КНР раньше была мировым центром фальсификата и различных подделок. Из-за этого в общественном сознании остается мысль о том, что китайское — это обязательно некачественное. С 2018 года бизнес с Китаем на перепродаже стал проще и безопаснее, поскольку в стране началась комплексная борьба с кустарным производством, а заводы регулярно проходят проверки.

Однако в КНР все еще обманывают, поэтому нужно самостоятельно проверить контрагента. Если нет возможности поехать на китайское производство, стоит изучить:

Отзывы. На Alibaba их всегда хватает.

Документы. Можно потребовать у поставщика свидетельство о регистрации, сертификаты качества.

Также перед оптовой покупкой рекомендуется взять пробную партию. Она позволит понять, что на самом деле из себя представляет поставщик, и можно ли ему доверять.

Найти покупателя и продать





Для торговли малый бизнес может использовать несколько каналов сбыта:

Маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет. Это популярный и удобный вариант, поскольку предприниматель получает готовую инфраструктуру. Маркетплейс сам найдет покупателя, примет деньги и доставит товар. Компании не придется решать множество нюансов на старте и вкладывать деньги в развитие собственной площадки.

Фирменный интернет-магазин. Он открывает больше возможностей для маркетинга. При этом бизнесу не придется платить комиссию маркетплейсу и доверять товар другой компании. Сложности — высокие расходы на разработку интернет-магазина (100–300 тыс. рублей), ведение SEO и маркетинга с нуля.

Социальные сети — Вконтакте, Telegram. В ВК есть готовая платформа для торговли, а каталог в группе можно превратить в полноценный интернет-магазин. Этот вариант проще и дешевле собственного сайта, поэтому малый бизнес выбирает соцсети.

Отдельно стоит рассмотреть, как продвигать и продавать продукцию. На старте бизнес сталкивается с такой проблемой, что у нее нулевая репутация. Покупатели слабо доверяют таким продавцам. Не менее 39% клиентов всегда смотрят комментарии и оценки перед покупкой. Если отзывов нет, то как минимум эту часть целевой аудитории компания точно потеряет.

Чтобы получить первые продажи и отзывы, можно поступить немного нечестно, используя средства репутационного маркетинга (SERM). Как это работает:

Компания создает множество аккаунтов на маркетплейсе. Это недорого можно сделать с помощью виртуальных номеров для регистрации. Их стоит закупать пачками по 15–20 штук в сутки. Она оформляет заказы на собственные товары и при получении пишет положительные отзывы. Каждый отзыв обойдется в размере комиссии маркетплейса (например, у WB — 5–15%), но это лучше, чем долгое ожидание реальных клиентов.

В социальных сетях создавать видимость популярности еще проще. Есть сервисы для накрутки лайков, просмотров и т. д.

В результате сработает эффект социального доказательство — если понравилось другим, возможно, понравится мне. Работать с аудиторией, когда уже есть хотя бы видимый успех проще, поскольку она станет лояльнее.

Заключение

Бизнес с Китаем в 2023 году — перспективное направление. В КНР можно закупать недорогую продукцию и в России делать наценку на 5–10 раз. Главное — найти надежных поставщиков и продумать маркетинговую стратегию для выхода на рынок. Для масштабных кампаний, как у Coca Cola, у малого бизнеса нет средств, но основные инструменты SERM доступны предприятиям любого масштаба.