6 практических советов для привлечения подписчиков в Твиттере

Вы не знаете, как набрать подписчиков в *Твиттере? Вы хотите знать, что вам следует делать и каким советам следовать, чтобы сделать это, как можно быстрее?

В этой статье вы найдете отличные советы по привлечению качественных подписчиков в *Твиттере. Давайте начнем!

Социальные сети еще давно произвели революцию в том, как мы общаемся друг с другом. И *Twitter – отличное тому подтверждение. Многие люди стали популярными именно благодаря данной социальной сети. Но раскрутить свой аккаунт с нуля, и набрать большое количество подписчиков в *Твиттере не так уж и просто. Можно, конечно, воспользоваться специализированными сервисами по накрутке, но вряд ли будет особая польза от таких «мертвых душ».

Намного эффективнее привлечь подписчиков в *Twitter естественный путем. Это, конечно, займет намного больше времени, но и результат будет оправдан. Итак, вот несколько простых советов, которые помогут привлечь внимание пользователь к своему аккаунту в *Твиттере.

Как набрать подписчиков в *Твиттере с нуля?

1. Создайте мощный профиль

Набрать подписчиков в *Twitter может быть непросто, особенно если у вас совершенно новый аккаунт. Отправной точкой всегда является создание хорошего и сильного профиля, который будут видеть люди.

Создание хорошей учетной записи начинается с вашего имени пользователя. Настройка вашего профиля заключается в следовании подсказкам, но вам решать, выбираете ли вы то, что советует вам система. Ваше имя пользователя должно быть коротким, приятным, запоминающимся и соответствовать вашему аккаунту или бизнесу.

Выбрав подходящее имя пользователя, вы можете переходить к выбору аватарки. Следует попытаться найти что-то, что соответствует вашей цветовой гамме и тону вашего аккаунта.

Особое внимание необходимо уделить заполнению биографии. Она должна быть дополнена информацией о том, что представляет собой аккаунт, а также ссылкой на ваш веб-сайт, а, если есть бизнес, то и указанием его местоположения.

Другими словами, убедитесь, что вы оптимизировали биографию своего профиля, чтобы людям было легко вас находить.

2. Вовлеченность

Вовлеченность - один из важнейших элементов *Twitter, особенно когда речь идет о привлечении большего количества подписчиков и расширении вашей аудитории. Вы должны активно заниматься этим каждый день. Недостаточно хотеть, чтобы люди взаимодействовали с вами; вы должны активно взаимодействовать с ними.

Когда дело доходит до продвижения вашего бренда в *Twitter, требуется нечто большее, чем просто периодически публиковать твиты. Чтобы действительно оказывать влияние, вы должны постоянно взаимодействовать со своими подписчиками и другими представителями отрасли, чтобы действительно оказывать влияние. Это означает не только публикацию контента, но и использование ретвитов, лайков и комментариев к другим соответствующим твитам.

Активно участвуя в общении в *Twitter, вы показываете, что вы разбираетесь в своей нише. Это также помогает расширить вашу сеть и наладить отношения с потенциальными клиентами или сотрудниками. Таким образом, хотя на первый взгляд это может показаться излишним усилием, постоянное участие в *Twitter имеет решающее значение для создания успешного присутствия в Интернете.

3. Визуальный контент

Хотя *Twitter в основном является платформой для письменного контента и имеет ограниченное количество символов, они позволяют размещать визуальный контент, который вы должны использовать. Как правило, визуальный контент гораздо более привлекателен, и люди заметят его еще до того, как увидят твит, в котором есть только слова.

Визуальные эффекты гораздо более привлекательны, чем текст, и сохраняют свежесть и интерес, позволяя большему количеству людей видеть ваш контент, взаимодействовать с вами или даже подписываться на вас.

4. Используйте хэштеги

Что многим нужно запомнить, так это впечатляющий инструмент под названием хэштеги. Хэштеги – это доступные для поиска ключевые слова, которые позволяют вам делиться контентом с узкоспециализированной аудиторией в зависимости от выбранного вами хэштега. Это идеальный инструмент, чтобы набрать нужных подписчиков в *Твиттере.

На ваш выбор так существует множество хэштегов, и вы даже можете создать свой собственный, что позволит вам, как отслеживать свой контент, так и разрешать другим размещать публикации, связанные с вашим брендом или аккаунтом. Вы даже можете использовать фирменные хэштеги – отличный способ запускать кампании или отслеживать аналитику.

5. Чаты в *Twitter

В *Twitter существует огромное количество чатов на различные тематики. Как правило, вы найдете заранее написанные вопросы, которые служат подсказками для таких чатов, и эти чаты публикуются в твиттере с использованием хэштегов, чтобы другие пользователи могли следить за обсуждениями, если захотят. Это отличный способ вызвать интерес к вашему аккаунту и привлечь больше подписчиков.

6. Сервисы смс-активации

Никак не обойтись при привлечении подписчиков в *Твиттер без дополнительных аккаунтов. Они могут использоваться для спама, рекламы, искусственной активности и для многих других целей. Идеально для создания новых аккаунтов использовать сервисы смс-активации. Один из таких сервисов является «Tiger SMS». Он дает возможность приобрести виртуальный номер для регистрации в *Twitter из любой точки мира.

Заведите 2-3 дополнительных аккаунта и используйте их для нужных целей без риска получить бан основной учетной записи.

Заключение

Все эти на первый взгляд простых шага при правильной последовательности и приложенных усилиях помогут набрать подписчиков в *Twitter с нуля. Поэтому, даже если вы постоянно появляетесь в Сети, сделайте это с максимальной выгодой для своего аккаунта.



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