Как купить игру в Стим в России в 2023

Steam - это цифровая платформа для распространения компьютерных игр. Она была разработана и выпущена компанией Valve Corporation и впервые представлена в 2003 году. Steam стал одной из самых популярных платформ для игр на ПК, которая имеет обширную библиотеку различных жанров. Число пользователей из России превысило 25 миллионов учетных записей. К сожалению, больше нельзя купить игру в Стим в России в 2023. Подробнее остановимся на ограничениях для отечественных пользователей, а также способах их обхода.





Почему в Стиме нельзя купить игру в России?

В 2022 году многие иностранные сервисы прекратили работу в России или ввели ограничения по отношению к российским пользователям. Платформа Steam не стала исключением. Неправильно говорить, что теперь игры в Стиме недоступны в России. Нельзя провести оплату обычными способами. Ограничения касаются не только России, но и Беларуси. Даже в случае пополнения кошелька, будет невозможно приобрести игры Electronic Arts, 2K Games, PlayStation, Activision, Ubisoft и других издателей. Что касается блокировок аккаунтов и отзыва покупок, платформа не планирует проводить подобные мероприятия.





Как покупать игры Стим в России 2023 через смену региона

Подобный способ выбирает большое количество пользователей, поскольку он позволяет эффективно избавиться от ограничений. Чтобы сменить регион, необходимо иметь карту иностранного банка. Принимайте во внимание, что его придется устанавливать на определенную страну всегда, иначе против аккаунта снова будут введены ограничения.

Когда рассматривается, как купить игру в России в Steam, наибольшую популярность получили две страны – Турция и Казахстан. Эти страны имеют дополнительное преимущество в виде сниженной стоимости игр.

Отличия Турции и Казахстана в качестве региона Steam

Казахстан считается оптимальным выбором по ряду причин. Ключевым фактором является простота пополнения – можно использовать электронные кошельки Qiwi, WebMoney и воспользоваться услугами посредников. Большинство игр дешевле, чем были в российском регионе.

Турция предлагает еще более низкие цены. Игры недоступные в Steam в России здесь можно легко приобрести. Это не касается предложений от компаний EA и Focus Entertainment. Недостатком считаются определенные сложности, возникающие при пополнении счета. Потребуется воспользоваться услугами посредников, специальной картой оплаты (покупается на сайтах DNS, «М-видео», «Эльдорадо» и прочих) и продать предметы на внутренней торговой площадке.

Как сменить регион в Steam

Необходимо действовать по следующей схеме:

Переходим по пути «Настройки» → «Аккаунт» → «Управление настройками Steam Guard». Теперь начинается покупка игр в Стим в России. Помещаем интересующие предложения в корзину и оплачиваем.

Не рекомендуем сохранять данные карты. Что касается раздела «Информация о счете», то все сведения можно получить через Google Maps. Достаточно указать любой случайный адрес и его индекс.

Когда рассматривается, как скачать игры в Стиме в России, существуют некоторые неявные ограничения. Например, не стоит сразу после смены региона совершать покупки. Подождите 1-3 дня, чтобы система безопасности не сработала автоматически. Согласно правилам платформы, смена региона допускается один раз в три месяца.

Услуга смены региона в Steam

В Стим можно покупать игры в России с помощью посредников. Услуга заключается в передаче аккаунта на время. Продавец зайдет в учетную запись, совершит покупку с карты иностранного банка и сменит регион. Стоимость услуги составляет 200-300 рублей. Следует понимать, что обращаться стоит только к проверенным продавцам с большим количеством отзывов и высоким рейтингом.





Альтернатива – это покупка аккаунта другой страны. Аналогично, потребуется соблюдать меры безопасности (сразу сменить пароль, сотрудничать с проверенным продавцом).



Как самостоятельно создать иностранный аккаунт в Steam

Когда рассматривается, как купить игры недоступные в России Steam, можно не прибегать к услугам посредников. Для этого потребуется зарегистрировать новый профиль. Основная сложность заключается в необходимости использовать иностранный номер. Здесь можно порекомендовать сервис «Tiger SMS». Сайт позволяет купить виртуальный номер для регистрации Steam.





СМС с кодом подтверждения можно получить в личном кабинете. Что касается стоимости, она начинается от нескольких рублей. Принцип создания максимально прост - регистрируемся с соответствующим виртуальным номером.

Покупка ключей игр в Steam

Не обязательно переводить средства на счет разработчика напрямую. Платформа предлагает вариант, когда используется ключ. Когда возникает вопрос можно ли купить игру в Стим в России, это хороший способ обойти ограничения.

Существует несколько площадок, где приобрести ключи:

Бука;

Steambuy;

Zaka-Zaka;

Plati.Market;

FunPay и другие.

При покупке нужно обратить внимание, чтобы активация происходила именно на платформе Steam.





Если Вы желаете сэкономить во время приобретения ключей, можно порекомендовать проверить бонусы своей карты. Например, владельцы «Тинькофф» получают 7% кэшбека. Аналогичные акции существуют у Сбербанка, а также других финансовых организаций. Промокод не активируется автоматически, его нужно получить в личном кабинете банковской карты.

Пополнение баланса Steam аккаунта

В качестве оплаты больше не принимаются карты российских банков и некоторые электронные платежные системы. По счастью, существует простой способ как купить игры Стим недоступные в России. В данной сфере появилось большое количество посредников.





Можно не покупать ключ, а приобрести карты пополнения Стим для конкретного региона (чаще всего, это Турция или Казахстан). Их легко найти в различных онлайн-магазинах – от Ozon до MTS Shop. Главным недостатком является наценка, которая может составлять до 25%. Если говорить о пополнении через платежные системы, отмечается Web Money (валюта WMZ) и QIWI.